Sú teda vajcia zdravé, alebo nie? Prečo si štúdie o výžive zvyknú odporovať

Výsledok malej štúdie nemá veľkú váhu.

24. apr 2019 o 18:11 Washington Post, Cara Rosenbloomová

Je frustrujúce, keď novšie nutričné štúdie odporujú tým predchádzajúcim: „Sú pre vás vajíčka dobré alebo zlé? Nový výskum oživil debatu,“ sťažoval sa Associated Press v polovici marca.

I keď sa môže zdať, že veda o stravovaní sa mení každý deň, v skutočnosti to nie je pravda.

Ak spoznáte ako fungujú nutričné výskumy, bude pre vás jednoduchšie zorientovať sa v titulkoch o stravovaní.

Ako medzi štúdiami vznikne rozpor?

Zamerajme sa na jeden z najpálčivejších sporov v stravovaní: nasýtené tuky.

Existujú štúdie, ktoré naznačujú, že nasýtené tuky zvyšujú riziko kardiovaskulárnych ochorení a potom sú tu štúdie, ktoré to popierajú.

Prečo vzniká tento očividný rozpor?

„Nutričné výskumy nemajú dostatočný finančnú podporu,“ vraví David Jenkins, kanadský výskumný riaditeľ výživy na Univerzite v Toronte a v Nemocnici sv. Michala v Toronte.

V nutričných výskumoch preto pokusy prebiehajú len na 70 až 120 jednotlivcoch.

„Výsledky sa môžu lámať práve na tom, že nemáte dostatočný počet subjektov,“ hovorí Jenkins.

Menšie štúdie neposkytujú dostatočne dôveryhodné výsledky. Výskumníci preto rovnakú malú štúdiu niekoľkokrát opakujú a potom spoja podobné štúdie do niečoho, čo je známe ako metaanalýza.