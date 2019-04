Jej slzami sa kŕmili včely, lekár ich z oka vytiahol hneď štyri

Dve medicínske rarity z Taiwanu.

11. apr 2019 o 17:39 Zuzana Matkovská

BRATISLAVA. Oko mala také opuchnuté, že ním takmer nevidela. Trpela neznesiteľnou bolesťou a nedokázala prestať slziť.

Pôvodne si 29-ročná žena z Taiwanu myslela, že trpí infekciou. Jej oko bolo v čoraz horšom stave a preto na druhý deň navštívila Fooyinskú univerzitnú nemocnicu.

Šéf tamojšej oftalmológie nenašiel stopy po bakteriálnej infekcii. Namiesto toho zbadal niečo, čo ešte za svoju kariéru nevidel.

Z očnej jamky trčalo niečo, čo pripomínalo hmyziu nožičku.

Opatrne za ňu potiahol a zbadal, že drží malú včelu. Bola nažive, hýbala sa a nebola sama.

Pod viečkom boli ukryté ešte ďalšie tri.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/JKb7sFnpP4o

Hostili sa na slzách

Včely z rodu Halictidae, ktoré okupovali oko, prirodzene priťahuje soľ. Zvyčajne si vystačia s potom, no tentokrát sa kŕmili slzami.

Lekár Hung Či-ting predpokladá, že sa do ženinho oka dostali v predošlý deň. Pacientka totiž vrámci tradičného festivalu Qungming vyrazila upratať hroby svojich príbuzných.

„Učupená som trhala burinu,“ opísala pacientka s krstným menom He. Odrazu pocítila, že jej čosi vletelo do oka. Myslela si, že to bol iba kúsok hliny.