Po zemi sa vám váľajú chumáče prachu. Škodíte svojmu zdraviu?

Šesť opatrení pre zdravšiu domácnosť.

27. jún 2019 o 14:40 Zuzana Matkovská

BRATISLAVA. Vysávate ho z kobercov, zmývate z dlážky a utierate z nábytku. Tušíte však s čím celý svoj život bojujte? Z čoho sa vlastne skladajú chuchvalce prachu a prečo by vám malo prekážať tráviť čas v ich blízkosti?

Prachom v obytných priestoroch sa vedci začali zaoberať iba relatívne nedávno, no o to intenzívnejšie. Viedlo ich k tomu jednoduché poznanie - priemerný človek strávi v miestnostiach takmer 90 percent času.

Keďže ide o podstatnú časť ľudského života, je dôležité spoznať účinky tohto prostredia na ľudské zdravie.

Prach sa stal predmetom výskumu podobne, ako napríklad vplyv pasívneho fajčenia na deti alebo znečistenie ovzdušia v blízkosti ciest a tovární.

Prach posielajú ľudia z celého sveta

Geochemik Gabriel Filippelli a environmentálny výskumník Mark Taylor majú laboratórium plné prachu. Nemajú problém s upratovaním, povysávaný prach im totiž posielajú ľudia z celého sveta v rámci projektu 360 Dust Analysis.

Postup je jednoduchý.

Po upratovaní stačí z vysávača vyberať vrecúško s prachom a namiesto do kontajnera ho treba uložiť do uzatvárateľného nepriedušného obalu a poslať na analýzu do príslušného laboratória.