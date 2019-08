Cigaretový dym má nečakaný škodlivý efekt. Zvyšuje odolnosť rozšírenej baktérie

Baktérie môžu napadnúť pľúca či srdce.

2. aug 2019 o 17:51 Zuzana Matkovská

BRATISLAVA. Fajčenie narúša krvný obeh, poškodzuje pľúca, tráviaci trakt a obličky, spôsobuje rednutie kostí a problémy s potenciou či imunitou.

Škodí samotnému fajčiarovi, jeho okoliu, ktoré pasívne vdychuje cigaretový dym, no ublížiť dokážu aj zvyšky dymu, ktoré sa zachytávajú na nábytku v miestnosti či v oblečení.

No ako by to nestačilo, cigaretový dym dokáže ľudskému telu uškodiť aj ďalšou nečakanou cestou. Zvyšuje odolnosť niektorých potenciálne nebezpečných baktérií, ktoré sa bežne vyskytujú v nosohltane.

Ak u človeka takéto baktérie spôsobia infekciu, predpísané antibiotiká nemusia vôbec účinkovať.

Výskum podrobnejšie opisuje štúdia, ktorú uverejnil časopis Scientific Reports.

Vybrali baktériu z nosovej dutiny

„Existuje veľké množstvo štúdií, ktoré opisujú negatívny účinok cigaretového dymu na náš imunitný systém, imunitné bunky a vysvetľujú ako môže dym potláčať schopnosť buniek bojovať s infekciou,“ hovorí vo videu univerzity v Bathu vedúci autor štúdie Maisem Laabei.

No o tom, ako môže fajčenie ovplyvniť baktérie, ktoré sú vystavené dymu, sa nevedelo takmer nič.

Biochemik sa preto rozhodol otestovať účinky na baktérii zlatého stafylokoka.