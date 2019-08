Proti chlamýdiam by mohol zabrať sprej do nosa, vedci otestovali nové formy očkovania

Očkovacie látky vyvíjali 15 rokov.

15. aug 2019 o 13:44 Zuzana Matkovská

BRATISLAVA. Vakcína proti genitálnym chlamýdiám prešla úvodným testovaním na ľuďoch. Zo štúdie v časopise Lancet vyplýva, že prvé očkovanie svojho druhu je bezpečné a účinné.

Chlamýdie by sa tak po víruse HPV mohli stať ďalším sexuálne prenosným ochorením, ktorému by sa dalo spoľahlivo predchádzať preventívnym očkovaním.

Jedna z najrozšírenejších chorôb

Podobne ako v prípade ostatných pohlavne prenosných chorôb, aj pred chlamýdiami sa dá účinne brániť pomocou prezervatívu.

Napriek tomu sa značná časť ľudí pri sexe nechráni.

Čo sú chlamýdie Pôvodcom chlamýdiovej infekcie je baktéria Chlamydia trachomatis.

Baktéria vyvoláva infekcie v oblasti močovo-genitálneho systému.

Chlamýdiová infekcia ako jedna z najčastejších pohlavne prenosných ochorení súčasnosti nemá výrazné príznaky.

Infekcia preto často ostáva neliečená a spôsobuje napríklad poruchy plodnosti.

Napríklad výskum v časopise International Journal of Epidemiology uvádza, že s novým partnerom použije kondóm 68 percent ľudí vo veku 16 až 19 rokov.

Veková kategória 35 až 44 ročných ľudí je v tomto smere ešte nezodpovednejšia. Chránený sex s novou známosťou má 38 percent mužov a iba 29 percent žien.

Národné centrum zdravotníckych informácií označilo v posledných zverejnených štatistikách chlamýdie za tretie najrozšírenejšie pohlavne prenosné ochorenie na Slovensku.

Každoročne na svete pribudne 131 miliónov prípadov a tri štvrtiny z nakazených necítia žiadne príznaky infekcie.

Chlamýdiová infekcia sa dá odhaliť jednoduchým testom a možno ju liečiť pomocou antibiotík. Ani účinná diagnostika a liečba však nedokázali viditeľne znížiť globálny výskyt ochorenia.

Vedci sa preto upriamili na prevenciu vo forme očkovania.

Očkovanie nosným sprejom

Autormi dvoch potenciálnych očkovacích látok sú vedci z londýnskeho Imperial College a dánskeho Statens Serum Institut - štátnej inštitúcie, ktorá sa špecializuje na vývoj vakcín.

Očkovanie zďaleka nie je pripravené na použitie, no prvá fáza testovania prebehla úspešne. Cieľom pokusu bolo preveriť bezpečnosť látky na vzorke 35 žien.

Okrem toho sa mimovoľne podarilo demonštrovať aj jej účinnosť - vakcíny dokázali u všetkých žien vybudiť imunitnú reakciu na baktérie chlamýdií.

Súvisiaci článok Unášajú a vraždia bunky. Chlamýdiám v tele pomáha pozliepaný enzým Čítajte

Obe očkovacie látky sú vytvorené na základe geneticky upravenej verzie hlavnej bielkoviny z povrchu baktérie. Líšia sa v pomocných látkach, ktoré sa používajú na posilnenie imunitnej reakcie človeka na vakcínu.

Vedci dostali látku do tela dobrovoľníčok injekčne, no testovali aj formu nosného spreja. Keďže baktérie prenikajú cez oblasti pokryté hlienom (napríklad genitálie a hrdlo) nosný sprej by mohol byť v trénovaní imunity účinnejší.

Zo štúdie vyplýva, že látky nemali žiadne vážne vedľajšie účinky. Naopak vzorky krvi a vaginálneho hlienu potvrdili imunitnú reakciu tela na chlamýdie.

„Vakcína preukázala presnú imunitnú odpoveď, v ktorú sme dúfali a ktorú sme videli v našich testoch na zvieratách,“ potvrdil v tlačovej správe Frank Follmann, riaditeľ oddelenia imunoterapie infekčných chorôb v Statens Serum Institute.

Tím pracoval na očkovacej látke pätnásť rokov. Po povzbudivých výsledkoch úvodných ľudských testov teraz nasleduje fáza testovania na väčšej vzorke ľudí a pozorovanie dlhodobých ochranných účinkov vakcíny.

DOI: 10.1016/S1473-3099(19)30279-8