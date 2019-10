Očkovanie zaplatí poisťovňa. Prečo by ste nemali podceňovať chrípku?

Naposledy zomrelo štyridsať ľudí.

1. okt 2019 o 16:48 Zuzana Matkovská

BRATISLAVA. Zaočkovanosť proti chrípke najmenej päť posledných chrípkových sezón neprekročila hranicu päť percent.

Hoci je vakcína bezplatná, bezpečná a je najúčinnejším prostriedkom ako sa brániť proti chrípke, na Slovensku o ňu nie je záujem.

Zdravotníci tento trend vysvetľujú dvomi mimoriadne rozšírenými mýtusmi. Ľudia si jednak myslia, že sa očkovaním nakazia chrípkou a po druhé, chrípku považujú za banálne ochorenie.

Avšak ani jedno z týchto tvrdení nie je pravdivé. V čom sa mýlia?

Kedy sa očkovať proti chrípke

Chrípková sezóna trvá na severnej pologuli (vrátane Slovenska) od októbra do konca apríla nasledujúceho roka.

V tomto období odborníci očakávajú najväčší výskyt chrípky a jej podobných ochorení. Počas chrípkovej sezóny môže dôjsť k výskytu epidémie.

Očkovanie predstavuje najúčinnejšiu formu ochrany proti chrípke.

V priebehu chrípkovej sezóny všetky zdravotné poisťovne hradia vakcínu v plnej výške a poistenci za ňu nemusia nič doplácať.

Ideálny čas na očkovanie je v októbri, prípadne v priebehu novembra. Telo si tak stihne vytvoriť protilátky proti chrípkovému vírusu skôr a zvýši sa jeho aktivita. Predpokladá sa, že k tomu dôjde v decembri.

Dostatočná hladina ochranných protilátok sa v tele vytvorí zhruba po 10 až 14 dňoch po očkovaní. Ak by ste cítili príznaky chrípky či prechladnutia, plánované očkovanie odložte.

Vakcína vás ochráni približne šesť mesiacov. Vzhľadom na to, že zloženie očkovacích látok proti chrípke sa každoročne mení, očkovanie treba absolvovať každý rok nanovo.

Prečo sa z očkovania nenakazíte chrípkou

Niektorí ľudia sa môžu po očkovaní cítiť choro, no očkovanie nedokáže u človeka vyvolať chrípku. V očkovacom sére sa totiž nenachádza živý chrípkový vírus.

Vakcíny sa v súčasnosti vyrábajú dvoma hlavnými spôsobmi:

Chrípkový vírus sa deaktivuje (v princípe usmrtí) a preto nedokáže vyvolať infekciu. Nepoužije sa celý chrípkový vírus, ale iba jediný gén. Ten v tele dokáže vyvolať imunitnú reakciu, no nespôsobí infekciu.

Ak sa po očkovaní necítite dobre, v skutočnosti môže ísť o dobrý signál. Znamená to, že vaša imunita pracuje.

Po vpichnutí vakcíny telo zaregistruje neaktívny chrípkový vírus a považuje ho za cudzorodého votrelca, voči ktorému bude potrebné zakročiť.

Imunitný systém si na základe tohto stretnutia začne preventívne vytvárať protilátky, ktorými by mohol účinne napadnúť vírus chrípky pri ďalšom stretnutí.

Túto prirodzenú imunitnú reakciu môžu u niektorých ľudí sprevádzať príznaky ako horúčka, bolesť hlavy, alebo bolesť svalov.

Ide o vedľajšie účinky, ktoré si možno poľahky zameniť s príznakmi chrípky. Na rozdiel od skutočnej chrípky sú však krátkodobé a nie sú také závažné, ako prejavy samotného ochorenia.

Prečo ochorejú aj napriek očkovaniu

Niektorí ľudia ochorejú na chrípku aj napriek tomu, že boli proti vírusu zaočkovaní. Existuje na to viacero vysvetlení.

V prvom rade sa človek mohol dostať do kontaktu s vírusom krátko predtým, než podstúpil očkovanie, alebo v rámci viac než týždňového okna, počas ktorého si telo ešte len začínalo vytvárať protilátky.

Druhá možnosť je, že došlo k nákaze odlišným kmeňom chrípky, než proti ktorému bol človek očkovaný.

V obehu totiž nikdy nie je iba jeden kmeň chrípky, v populácii môže pokojne kolovať aj desať rôznych druhov. Vírus je zároveň unikátne premenlivý a dokáže mutovať. Preto sa môže stať, že ochorenie zdolá jedného človeka v tej istej chrípkovej sezóne aj viackrát.

Ak sa človek infikuje iným kmeňom vírusu, než bol vo vakcíne, očkovanie účinkuje iba čiastočne.

Očkovanie vo všeobecnosti znižuje riziko ochorenia o 40 až 60 percent. V prípade, že sa očkovaný nakazí chrípkou, priebeh choroby je významne kratší, miernejší a klesne aj riziko vážnych komplikácií.

Prečo je chrípka vážne ochorenie

Pre bežných ľudí je náročné rozlíšiť chrípku od iných ochorení dýchacích ciest. Najčastejšie sa zvykne zamieňať za silné prechladnutie.

„Neraz sme svedkami, že mnohí s kašľom, bolesťami hrdla a často aj so zvýšenou teplotou či horúčkou sa pohybujú po vonku, v obchodoch, cestujú v dopravných prostriedkoch, chodia do práce či do školy a navštevujú rôzne spoločenské podujatia,“ hovorí hlavný hygienik Ján Mikas.

Svojim správaním ohrozujú seba aj ľudí naokolo. Chorobu je potrebné vyležať doma a riadiť sa pokynmi lekára. Bez liečby pod dohľadom odborníka sa môže situácia skomplikovať.

Komplikácie spojené s chrípkou si často vyžadujú hospitalizáciu v nemocnici a u vysoko rizikových osôb môžu spôsobiť nielen ohrozenie zdravia, ale môžu byť aj príčinou úmrtia.

V priebehu vlaňajšej chrípkovej sezóny bol vírus chrípky potvrdený u štyridsiatich zosnulých.

V prevažnej časti prípadov laboratóriá potvrdili, že šlo o typ vírusu, ktorý bol obsiahnutý vo vlaňajšej vakcíne proti chrípke. Nikto zo zosnulých nebol očkovaný aj napriek tomu, že väčšina z nich mala pridružené chronické ochorenia a preto patrili do rizikovej skupiny ľudí.

„Žiaľ, stále sa stretávame s tým, že veľa osôb chrípku podceňuje, ba dokonca si myslia, že pokiaľ netrpia chronickými ochoreniami alebo poruchou imunity, chrípku ľahko prekonajú,“ komentoval vlaňajšie štatistiky hlavný hygienik.

„Ide však o mylnú predstavu. Závažné problémy súvisiace s chrípkou sa môžu vyskytnúť v akomkoľvek veku,“ povedal Mikas.

Medzi vysoko rizikové osoby, ktorým odporúča očkovanie, patria najmä zdravotnícki pracovníci, tehotné ženy, ľudia s chronickými ochoreniami a osoby s oslabenou imunitou.