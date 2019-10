Podológ: Nohy sú ako auto. Ak nemáte dobrú gemometriu, prídu problémy

Od zlých topánok môže bolieť chrbát.

18. okt 2019 o 14:12 Jarmila Horáková

V ambulancii doktora Hostýna visí na nástenke množstvo dynamických ortéz do topánok, medzi nimi je aj tá, ktorú používal tenista Dominik Hrbatý.(Zdroj: FOTO SME – MARKO ERD)

Veľa seniorov po šesťdesiatke hovorieva, že netúžia behať, stačilo by im, ak by sa mohli aspoň poprechádzať. Mnohí sú radi, ak zvládnu cestu do obchodu alebo pred dom. S MUDr. VLADIMÍROM HOSTÝNOM, ktorý sa alchýmiou ľudského chodidla zaoberá už vyše dvoch desaťročí, hovoríme o tom, ako sa dá pomôcť uboleným nohám.

Tvrdíte, že starostlivosť o nohy u nás trestuhodne ignorujeme, aj keď by si zaslúžili, aby sme ich hýčkali.

Mnoho ľudí doslova ignoruje svoje nohy. Málokto si však uvedomuje, aké dôležité sú zdravé nohy pre celkové zdravie. Nohy majú totiž vplyv na celé telo. Telo je ako reťaz, keď otočíte dolu, pohnete a otočíte aj hore. Kto nosí nevhodné topánky, môže mať nesprávne postavenie nôh, dolných končatín a chrbtice. Preto ho môžu bolieť kĺby, svaly a dokonca aj hlava. Asymetrickou a neprirodzenou záťažou nohy sa totiž môžu podráždiť aj veľmi vzdialené miesta na tele.

Vy nohy prirovnávate k stavbe domu.

Keď má dom zlé základy, začne sa hýbať a rúcať. A podobne je to aj s nohami. Ak ich nemáte v poriadku, odráža sa to na celkovom zdraví človeka.

Aké to má následky?

Napríklad ploché nohy a ďalšie možné deformácie a vybočenia spôsobujú poruchu osi končatín, a následne sa nohy stáčajú v dlhej osi dovnútra alebo von. Zle vytáčate nohu, mení sa poloha panvy, dostáva zabrať bedrový kĺb, chrbtica a organizmus hlási poplach – začínajú sa bolesti. Nevhodná obuv môže spôsobiť bolesti, zápaly kože a kĺbov, vybočený palec, deformity prstov, môže zapríčiniť aj bolesti chrbtice, hlavy, kŕčové žily, diabetikom hrozí dokonca aj gangréna s následnou amputáciou.

Prečo má tak veľa ľudí problémy s nohami, prečo ich bolia?