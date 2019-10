Kardiologička: S rastúcim vekom zabudnite na šišky, keksy aj sladidlá

Kedy je vysoký tlak problém?

21. okt 2019 o 15:33 Jarmila Horáková

Väčšina slovenských seniorov nad sedemdesiat rokov sa dnes lieči na vysoký krvný tlak a užívajú nejaké lieky. A viete, ktoré jedlo je pre seniora s vysokým krvným tlakom najhoršie? Šišky. O krvnom tlaku hovorí primárka ambulantného oddelenia Národného ústavu srdcovo cievnych chorôb v Bratislave MUDr. IVANA ŠOÓŠOVÁ, PhD., FESC.

Ak si niekto celý život jedlo priveľmi solí, zarába si tým na infarkt. Koľko pravdy je na tomto tvrdení?

Súvisiaci článok Lieky na tlak majú nebezpečné kombinácie. Ktorým sa vyhnúť? Čítajte

Ťažko povedať, že len soľou si zarábate na infarkt. Myslím, že tak sa to zjednodušiť nedá. Ale je pravda, že zvýšené solenie ovplyvňuje a zvyšuje krvný tlak.

V našej strave prijímame soli veľa všeobecne, až trojnásobne viac, napríklad konzumáciou priemyselne spracovanej stravy.

A pritom vôbec nemusíme na jazyku cítiť, že jeme niečo výrazne slané.

Aký je teda pre seniora vhodný denný príjem soli?

Denný príjem soli by nemal presiahnuť 5 gramov, a to vo všetkom, čo počas dňa zjeme.

Napríklad aj rožok má svoju soľ, syry, konzervované potraviny, polotovary. Pacientom so srdcovým zlyhávaním by mali stačiť len dva až tri gramy soli. Seniori - a nielen oni - by mali minimalizovať soľ, lebo okrem toho, že zvyšuje krvný tlak, práve ona zvyšuje aj chuť do jedla.

Nemali by mať na stole soľničku, aby ich to nezvádzalo k soleniu.

Ako je to s korenením jedál?

Ak nemajú problém so žalúdkom, korenie neškodí.

A čo čili?

Čili je dokonca vhodné, obsahuje látky prospešné pre zdravie (kapsaicín).

Je senior viac náchylný na infarkt?