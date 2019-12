Anketa odborníčok: Oplatí sa kupovať pod stromček výživové doplnky?

Niektorým doplnkom sa úplne vyhnite.

6. dec 2019 o 16:47 Zuzana Matkovská

BRATISLAVA. Oplatí sa kupovať blízkym pod stromček výživové doplnky? Sú darčeky z lekárne mrhaním peňazí, alebo môžu skutočne prospievať? Ktorým doplnkom či rastlinným výťažkom dôverujú skúsení zdravotníci?

Denník SME sa s týmito otázkami obrátil na panel troch odborníčok z oblasti medicíny a farmácie.

Z odpovedí sa dozviete, v čom sa užívanie doplnky líšia od liekov, na čo si dať pri výbere pozor a zistíte aj to, ktorým doplnkom by ste sa radšej mali úplne vyhnúť.

Miroslava Snopková

druhá viceprezidentka Slovenskej lekárnickej komory

1. Ktoré výživové doplnky môžu mať skutočne priaznivý účinok na ľudské zdravie?

Tie, ktoré človek naozaj potrebuje.

Pred nákupom produktov, ktoré by mali slúžiť k riešeniu akýchkoľvek zdravotných situácií, je odporúčané poradiť sa s odborníkmi, s ošetrujúcim lekárom alebo s lekárnikom. Aj s ohľadom na dostupnosť lekární by som určite túto fázu nákupu odporúčala využiť. Možno to zaberie iba trochu času ale kupujúci môže získať cenné informácie a najmä v interakcii s lekárnikom môže klásť akékoľvek otázky za účelom správneho rozhodnutia. Dôvodom tejto „osobnej konfrontácie“ by mal byť predovšetkým záujem pomôcť a potešiť vhodným darčekom a efektívne investovať vynaložené finančné prostriedky.

Ak chceme obdarovanému človeku pomôcť darčekom v prevencii alebo liečbe je potrebné sa orientovať na takzvané „voľnopredajné lieky“ (v zmysle legislatívy patria do kategórie lieky neviazané na lekársky predpis). Štatút produktu voľnopredajný liek zaručuje kupujúcemu kvalitu, bezpečnosť a účinnosť produktu, samozrejme pri odporúčanom dávkovaní a dĺžke liečby.

2. Ktoré doplnky ľudia kupujú zbytočne?

Všetky, ktoré človek nepotrebuje.