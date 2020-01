Prečo by ste mali zabehnúť svoj prvý maratón? Ako prebieha bezpečná príprava

Máte šancu dobehnúť do cieľa?

16. jan 2020 o 15:14 Zuzana Matkovská

BRATISLAVA. Ak ste dosiaľ nikdy neplánovali zabehnúť maratón, mali by ste prehodnotiť svoj postoj.

Bežecká premiéra totiž môže mať na telo výnimočne priaznivé účinky. Ak zvládnete potrebnú prípravu a dokážete dobehnúť do cieľa, váš krvný tlak klesne a cievy sa stanú pružnejšími.

Rozdiel je natoľko významný, že podľa štúdie časopise Journal of the American College of Cardiology pokojne možno hovoriť o omladení cievneho systému o celé štyri roky.

Najvýraznejšie zlepšenie vidieť u starších a pomalších mužských bežcov, ktorí mali relatívne vysoký východiskový krvný tlak.

Znamená to, že ani vo vyššom veku nie je neskoro na to, aby ste začali trénovať.

Kto môže bežať maratón?

Účasť na maratóne by mala byť zábavná, obohacujúca a bezpečná skúsenosť.

Príprava na viac než 42-kilometrov dlhý beh si však vyžaduje veľa času, disciplíny a odhodlania. Ľahko sa môže stať, že dôjdete na hranicu svojich schopností a preťažíte svoje telo.

Riziko vyčerpania a zranení je vyššie v prípade, ak ste v behu úplný začiatočník alebo sa chystáte na svoje prvé preteky.

Maratón je najťažšou psychickou aj fyzickou skúškou aj pre skúsených bežcov. Skôr než sa naň prihlásite, ubezpečte sa, že vaše telo ho dokáže zvládnuť.

Špecialisti z bežeckej kliniky RunSafe na Kalifornskej univerzite vám odporúčajú zaregistrovať sa v prípade, ak spĺňate štyri podmienky: