Pediatrička: Imunita sa dá vybudovať len očkovaním alebo prekonaním choroby

Ako spoznať slabú obranyschopnosť.

29. jan 2020 o 13:18 Jana Hambálková

S rodičmi, ktorí odmietajú dať zaočkovať dieťa, sa treba rozprávať, hovorí pediatrička ELENA PROKOPOVÁ.

Dá sa malým deťom, najmä škôlkarom, zvýšiť imunita rôznymi vitamínovými doplnkami, kolostrom a podobne?

Je trend, že rodičia nechcú, aby dieťa bolo choré. Trojročné dieťa, ktoré nastúpi do kolektívu, pol až trištvrte roka choré bude a musí byť. Choré znamená, že bude mať zvýšené teploty, sople, kašeľ. Bude musieť byť chvíľu doma, vylieči sa a ide naspäť do škôlky.

To sú bežné infekty, ktoré musia byť a dieťa si tým buduje imunitu. Ak sú to napríklad dvakrát do mesiaca zápaly priedušiek, močových ciest, keď treba nasadiť antibiotiká, vtedy treba rozmýšľať o imunite.

Aká chorobnosť je teda „normálna“ u trojročného škôlkara?

Šesť až osem ľahkých infektov respiračných ciest za sezónu, teda od toho septembra do marca, je úplne normálne. Znamená to, že je choré raz, dvakrát do mesiaca.

Ja nie som zástankyňou toho, podávať deťom paušálne „imunomodulátory“. Dieťa má imunitu na to, aby to zvládlo a tieto preparáty do prirodzeného procesu zasahujú, najmä vtedy, ak má dieťa normálnu stravu, chodí von, kde sa vybehá, nesedí len doma pred telkou či počítačom. Je prirodzené, že imunita sa po prekonaní choroby akoby vyčerpá, ale po krátkom čase sa vráti znova na normu. Nie je nutné ju podporovať, prirodzene zregeneruje.

Časť rodičov odmieta očkovanie, aké sú dôvody lekára, keď by sa dieťa nemalo očkovať?