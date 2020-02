ORL lekárka: Aj obyčajnej nádche treba venovať pozornosť

Ako liečiť zápal uší u detí.

3. feb 2020 o 17:56 Jana Hambálková

Do nosa či uška si deti často vkladajú korálky a drobné hračky, veľmi nebezpečné sú malé diskové batérie, hovorí prednostka detskej ORL kliniky Národného ústavu detských chorôb v Bratislave IRINA ŠEBOVÁ.

Viróza môže často skončiť u detí boľavými ušami. Ako by mal správne postupovať rodič, ak dieťa bolí uško?

Väčšinou boľavým uškám predchádza nádcha a tej treba venovať pozornosť. Na samoliečiteľstvo je priestor zhruba tri dni.

Treba používať prípravky, ktoré vedú k tomu, aby opuch sliznice v nosovej dutine, ktorý je v dôsledku zápalu - či už vírusového alebo potom bakteriálneho – bol čo najmenší.

Neplatí teda, že nádcha prejde za sedem dní liečená aj neliečená?

Prejde, ale neliečená nádcha je spojená s rizikom komplikácií, čo je typické najmä v detskom veku. Infekcia prechádza cez dýchacie orgány do sluchovej trubice a odtiaľ do stredného ucha. Keď sa sluchová trubica uzavrie, je opuchnutá, tak sa vstrebe vzduch v stredouší – vzniká podtlak - a už to môže začať dieťa bolieť.

Postupne, keďže zo stredoušia nemôže zo sliznice odtekať tekutina, ktorá sa tam hromadí, sa môžu baktérie v tekutine rozmnožiť a spôsobiť zápal. A ten už bolí veľmi. Zápal stredného ucha pritom môže prebehnúť ako niečo banálne, ale aj ako niečo veľmi vážne.

Kedy treba ísť s dieťaťom k lekárovi?

Keď ucho bolí, treba sa pozrieť, aký výtok je z nosa, ako dlho trvá. Ak je výtok z nosa ešte priesvitný, vodnatý a trvá to len pár hodín, treba podávať nosové kvapky na zníženie opuchu sliznice plus prestriedať podanie sirupov nurofen s paralenom každé 4 hodiny podľa hmotnosti dieťaťa. Nielen na zníženie bolesti, ale pôsobia aj protizápalovo.

Kvapky do nosa by dieťa malo užívať len krátko, maximálne päť dní. Keď je soplík hnisavý, je po troch dňoch pomaly čas vybrať sa k pediatrovi alebo ORL lekárovi, podľa toho, aké symptómy prevažujú. V zásade sa aj pediater vie pozrieť do ucha, len môže naraziť napríklad na prekážku v podobe ušného mazu, pre ktorý nevidí dobre blanku bubienka a dieťa môže skončiť predsa len u ORL lekára. S pomocou vyšetrenia CRP pediater vidí, či sa dieťa dostalo z virózy, na ktorú nemá zmysel dávať antibiotiká, ďalej. Ak je blanka bubienka výrazne začervenaná, CRP vyššie ako 8, deti majú teploty, dostanú antibiotiká.

Aké pravidlá treba po prekonaní zápalu dodržiavať?