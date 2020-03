Necítili ani plnú plienku. Dočasná strata čuchu môže značiť nákazu koronavírusom

WHO je zatiaľ pri príznaku opatrná.

25. mar 2020 o 8:35 Zuzana Matkovská

BRATISLAVA. Ochorenie Covid-19 by mohol prezradiť príznak, ktorý sa dosiaľ v súvislosti s infekciou vôbec nespomínal.

Časť nakazených prišla dočasne o čuch a niektorí mali tiež problémy rozpoznávať chute.

Na možný nový symptóm už upozornili združenia britských aj amerických otolaryngológov. Podobné skúsenosti majú aj lekári z iných krajín vrátane silne zasiahnutého Talinska, Francúzska či Iránu.

Zoznam načastejších príznakov nového koronavírusu - horúčka, suchý kašeľ a dýchavičnosť - by sa tak mohol čoskoro rozrásť.

Necítili plnú plienku, ani šampón

Prvé poznatky o možnom spojení medzi čuchom a nákazou Covid-19 prvými informovali prípadové štúdie a zdravotná dokumentácia európskych a ázijských odborníkov.

Dôkazy pribúdajú postupne, pochádzajú však z dôveryhodných zdrojov.

Ešte koncom februára uverejnili juhokórejskí vedci v renomovanom časopise Nature analýzu 2-tisíc potvrdených prípadov nákazy. Zistili, že zhruba 30 percent pacientov pozitívnych na koronavírus v určitom okamihu stratilo čuch.

Nemeckí lekári zisťovali frekvenciu jednotlivých príznakov na stovke svojich pacientov.

Hendrik Streeck, šéf virológov v Univerzitnej nemocnici v Bonne, povedal spravodajskému webu Frankfurter Allgemeine že až dve tretiny ľudí „uvádzali stratu čuchu a chuti, ktorá trvala niekoľko dní“.

Matka infikovaná koronavírusom nezacítila, že jej dieťa má plnú plienku. Chorí nedokázali rozlíšiť chuť jedál a pri umývaní vlasov sa im zdalo, že ich šampón stratil zvyčajnú arómu.

Je možné, že vírus narúša funkciu sliznice na strope nosnej dutiny. Práve v tejto oblasti sa nachádzajú citlivé čuchové receptory, ktoré človeku sprostredkúvajú okolité vnemy ako sú vône a zápachy.

Žiadajú viac dôkazov

Americkí odborníci už odporučili pridať stratu čuchu aj na oficiálny zoznam príznakov, ktoré majú lekári sledovať u pacientov. Predstavitelia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sú o niečo zdržanlivejší, chcú spojenie najskôr hlbšie preskúmať.

„Oslovili sme niekoľko krajín a zaoberáme sa prípadmi, ktoré už boli hlásené. Snažíme sa zistiť , či ide o častý príznak,“ povedala Maria Van Kerkhoveová, vedúca oddelenia WHO pre vznikajúce choroby a zoonózy.

“ Tento týždeň som ošetrovala deväť pacientov, ktorí stratili čuch, čo je v mojej praxi neslýchané. „ prezidentka britských otolaryngológov Claire Hopkinsová

„Odpoveď zatiaľ nepoznáme,“ oznámila epidemiologička počas pondelkového mediálneho brífingu.

Strata čuchu by podľa doterajších zistení mala byť iba dočasná. Odborníci si však nie sú istí, či ide o rozšírený príznak, ani v ktorej fáze infekcie pacient prestane vnímať pachy.

Okrem toho si musia vylúčiť, že nejde o príznak sezónnej chrípky, alergií či prechladnutia, ktoré spôsobujú iné známe druhy koronavírusov. Všetky tieto ochorenia totiž môžu viesť k strate alebo výraznej zmene čuchu (anosmia), prípadne aj strate chuti (ageusia).

Doplnenie nového príznaku na skríningový zoznam symptómov sa môže zdať ako maličkosť a mnohí nerozumejú tomu, prečo vlastne WHO váha.

Súčasť zložitej mozaiky

Ak by sa strata čuchu a chute zaradila príznaky bez toho, aby sa podrobne preskúmalo a overilo v ktorom štádiu ochorenia sa objavuje, mohlo by to boj s vírusom v skutočnosti sťažiť. Lekári sa na nový príznak môžu zamerať a v rýchlosti pri diagnóze prehliadať pacientov, ktorým sa čuch nezmenil, hoci môžu byť infikovaní.

Na druhú stranu môže byť strata čuchu užitočnou pomôckou, ktorá odhalí nákazu u ľudí, ktorí sú inak bezpríznakoví, alebo majú iba mierne prejavy nákazy. Takéto prípady by inak mohli zostať nepovšimnuté.

„Tento týždeň som ošetrovala deväť pacientov, ktorí stratili čuch, čo je v mojej praxi neslýchané,“ povedala pre Washington Post prezidentka britských otolaryngológov Claire Hopkinsová.

Pacienti nemali horúčku a nekašľali, no boli chorí.

„Takmer všetci mali menej než 40 rokov a bolo im povedané, že sa nemusia izolovať,“ vysvetlila dôvody, pre ktoré sa kolegov rozhodla upozorniť na možný nový príznak.

V štátoch, ktoré dosiaľ nenariadili preventívnu izoláciu pre všetkých ľudí mimo kľúčových rezortov, môže byť strata čuchu kľúčovým signálom, že človek môže byť predsa len nákazlivý.

Platilo to napríklad v prípade vysokopostaveného amerického demokrata Daniela Goldmana a jeho manželky, či u basketbalistu NBA Rudyho Goberta. O tom, že pre nákazu Covid-19 stratili čuch, informovali cez sociálnu sieť twitter.

