Na začiatku mŕtvola, na konci časovaná bomba. Neuveriteľný príbeh o práci epidemiológov

Pracovníci Červeného kríža vynášajú zosnulého. Muž v popredí oplakáva smrť otca, ktorého zabila ebola. Záber vznikol 20. apríla 2015 v libérijskej Monrovii. Pochádza zo série fotografií ocenenej Pulitzerovou cenou. (Zdroj: Daniel Berehulak (The New York Times) via SITA/AP)