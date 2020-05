Vakcína vytvorila v teste protilátky a premorenie zrejme nemá zmysel

Päť správ o koronavíruse.

18. máj 2020 o 17:15 Zuzana Matkovská

Kolektívna imunita môže byť bez vakcíny nedosiahnuteľná. Namiesto úvah o "premorení" sa zrejme viac oplatí dôverovať ochranným účinkom masiek a zamerať sa na životosprávu, ktorá telu dopraje dostatok vitamínu D.

Aj takto zjednodušene by sa dali zhrnúť najzaujímavejšie správy o novom koronavíruse z uplynulých týždňov.

Kolektívna imunita je ešte ďaleko

Mnohé štáty sa v boji s novým koronavírusom spoliehajú na kolektívnu imunitu.

Vychádzajú z princípu, že ak dostatočne veľký počet ľudí prekoná ochorenie, vytvoria si protilátky a stanú sa na nákazu imúnni. Odolná časť obyvateľstva by už vírus nemohla šíriť ďalej, a kolektívna imunita by tak napokon chránila aj ľudí, ktorí ešte s ochorením neprišli do kontaktu.

Keď však jednotlivé krajiny začali preverovať, aká veľká časť ich obyvateľov získala protilátky, prišlo sklamanie.

Výsledky, ktoré zverejnilo Česko začiatkom mája, sa ešte dali brať s rezervou. Ministerstvo zdravotníctva testovalo výskyt protilátok v tamojšej populácii v apríli a testovanie ukázalo, že protilátky sa vyskytujú u 0 až 1,3 percenta populácie. Viac než 5 percent odolného obyvateľstva nemajú ani najviac zaťažené oblasti.

Zdalo by sa, že nízky výskyt protilátok medzi obyvateľmi Česka má na svedomí "slabé premorenie" obyvateľstva. Krajina nečelila ničivej epidémii - oficiálne sa dosiaľ novým koronavírusom nakazilo menej než 9-tisíc ľudí, skutočný počet infikovaných tamojší odborníci odhadli na trojnásobok.