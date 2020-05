Čínska vakcína uspela v prvej fáze, v tele vytvorila reakciu proti Covid-19

PEKING, BRATISLAVA. Pár dní po amerických výrobcoch vakcíny proti Covid-19 hlásia priaznivé výsledky z prvej fázy testovania aj vedci v Číne. Očkovacia látka je podľa štúdie v časopise Lancet bezpečná, ľudské telo ju dobre znáša a dokáže v ňom vyvolať imunitnú reakciu cielenú na vírus SARS-CoV-2.

Testovanie prebiehalo vo Wu-Chane na 108 zdravých dospelých dobrovoľníkoch, sľubné výsledky vedci zaznamenali 28 dní od podania vakcíny.

V tejto chvíli ešte nie je možné povedať, či očkovanie poskytlo dostatočne účinnú ochranu pred infekciou novým koronavírusom a ani to, či je imunitná reakcia trvácna.

Účinky vakcíny sa budú opäť prehodnocovať šesť mesiacov od podania vakcíny.

„Tieto výsledky predstavujú dôležitý míľnik," vysvetľuje v tlačovej správe profesor Wej Čchen z Pekingského biotechnologického inštitútu, ktorý výskum viedol.

Štúdia totiž ukazuje, že jedna dávka novej vakcíny Covid-19 (Ad5-nCoV) adenovírusu typu 5 dokáže v tele za dva týždne vyprodukovať pre vírus špecifické protilátky a T-bunky.

Technológia využíva oslabený vírus prechladnutia, ktorý nie je schopný vyvolať ochorenie.

S jeho pomocou do buniek dopraví genetický materiál, ktorý kóduje bielkovinové hroty na povrchu vírusu SARS-CoV-2.

Bunky podľa inštrukcií postavia bielkovinu z hrotu vírusu a vypustia ho do lymfatyckého systému. Imunitný systém na to zareaguje tým, že si začne vytvárať protilátky, ktoré sú schopné rozoznať materiál z vírusového hrotu. Telo by vďaka tomu malo vedieť efektívnejšie bojovať proti infekcii novým koronavírusom.

Na celom svete sa vyvíja viac než stovka látok, ktoré by mohli poslúžiť ako ochranná vakcína proti ochoreniu Covid-19. Vakcína z Číny sa čerstvo publikovanými výsledkami dostala medzi najsľubnejších kandidátov, ktorých sa oplatí ďalej testovať na rozmanitejšej a väčšej vzorke populácie.

V druhej fáze testovania vakcínu dostane 500 zdravých dobrovoľníkov a po prvýkrát bude testovaná aj na ľuďoch nad 60 rokov.

