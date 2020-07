Kanabidiol drogou nie je, hovorí Okruhlica z ministerstva zdravotníctva

Kanabidiol je použiteľný v medicíne, napríklad pri Dravetovej syndróme.

25. júl 2020 o 9:06 TASR

BRATISLAVA. Slovensko je jednou z mála európskych krajín, ktoré kanabidiol (CBD) stále majú na zozname psychotropných a omamných látok. Ako pre TASR povedal riaditeľ bratislavského Centra pre liečbu drogových závislostí a hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR pre medicínu drogových závislostí Ľubomír Okruhlica, táto látka nemá potenciál vyvolať závislosť a výrazne meniť vedomie.

Poukázal na to, že kanabidiol je použiteľný v medicíne, napríklad pri Dravetovej syndróme. Iné účinky podľa jeho slov zatiaľ jednoznačne potvrdené nie sú. Okruhlica vidí ako problematické to, že preparáty kanabidiolu obsahujú aj stopové množstvá THC. Zdôraznil však, že tie nemôžu byť vôbec v takom malom množstve, aké obsahuje kanabidiol, účinné. "Je to skôr vec politická než medicínska. Drogou kanabidiol nie je," povedal.

Článok pokračuje pod video reklamou

Z predbežnej informácie rezortu zdravotníctva o plánovanej novelizácii zákona o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch vyplýva, že Ministerstvo zdravotníctva SR chce vyradiť kanabidiol zo zoznamu psychotropných látok.

Ministerstvo navrhovalo látku kanabidiol zo zoznamu vyradiť už vlani. Poslanci však v parlamente podporili pozmeňujúci návrh poslanca Jozefa Valockého (Smer-SD) a v zozname tak ostala.

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vlani vo februári vyzvali členské štáty EÚ, aby plne využili potenciál liekov na báze marihuany a odstránili prekážky, ktoré bránia ďalšiemu vedeckému výskumu v tejto oblasti. Legislatívna úprava týkajúca sa liečebného využívania konopy je v jednotlivých členských štátoch odlišná.

EP pripomenul, že konopa alebo kanabinoidy môžu byť účinné pri potláčaní nechutenstva a znižovaní úbytku hmotnosti spojených s chorobou HIV/AIDS, pri zmierňovaní symptómov mentálnych porúch, ako je psychóza či Tourettov syndróm, a tiež pri zmierňovaní príznakov epilepsie, ako aj Alzheimerovej choroby, artritídy, astmy, rakoviny, Crohnovej choroby a glaukómu. Ide o lieky, ktoré prispievajú aj k zníženiu rizika obezity a cukrovky a zmierneniu menštruačných bolestí.