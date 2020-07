Čo by ste mali vedieť o teple, slnku a liekoch vo vyššom veku

Starší ľudia prestávajú cítiť smäd.

27. júl 2020 o 18:33 Miroslava Snopková, Magazín zdravia

Autorka je farmaceutka a 2. viceprezidentka Slovenskej lekárnickej komory.

Organizmus pacientov vo vyššom veku (obvykle 65+) reaguje na lieky a liečbu inak ako organizmus mladších ľudí.

Napríklad sa spomaľuje vstrebávanie niektorých liekov alebo, naopak, niektoré lieky sa z organizmu dlhšie vylučujú.

Zásadnými problémami pacientov vo vyššom veku je súbežné užívanie viacerých liekov, nízke dávky liekov (lieky nezaberajú), či užívanie potenciálne nevhodných liekov (nie je preukázaná účinnosť týchto liekov u staršej populácie, resp. niektoré z liekov môžu staršiemu organizmu škodiť).

Pacienti vo vyššom veku sú citlivejší na účinky liekov, či už liečebné, ale aj na vedľajšie účinky.

Teplo a tekutiny

So zvyšujúcimi teplotami vonkajšieho prostredia sa zvyšujú aj nároky organizmu.

Telo by malo dostať viac tekutín, vykonávané činnosti by mali byť v súlade s možnosťami organizmu – ak trpíme dýchacími, srdcovo-cievnymi či inými ochoreniami, námaha v teplom prostredí by mohla naše základné ochorenie zhoršiť.

V ideálnom prípade by sme sa mali správať preventívne, dostatočne prijímať tekutiny. Starší ľudia nepociťujú smäd, preto je mimoriadne dôležitý správny spôsob kontroly množstva prijatých tekutín – pripraviť plný džbán alebo fľašu s vodou na celý deň.

Ideálna je čistá voda z vodovodu, stolová voda alebo nesladené nápoje a čaje (napríklad harmančekový, medovkový, mätový, detský) a v menšej miere aj minerálne vody, na doplnenie minerálov, ktoré potením v horúcom počasí viac strácame.

Neodporúča sa bylinný čaj z ľubovníka bodkovaného či citrusové šťavy, ale ani jablková šťava.

Fotosenzitívne reakcie

Všetky lieky (užívané vnútorne alebo nanášané na pokožku) môžu vyvolať pôsobením slnečného žiarenia na pokožke reakcie, preto sa neodporúča pri ich užívaní vystavovať sa priamemu slnečnému žiareniu.

Pacienti poznajú riziká fotosenzitívnych reakcií najmä v súvislosti s užívaním antibiotík, ale u pacientov vo vyššom veku ide často o lieky upravujúce srdcový rytmus (antiarytmiká), konkrétne lieky s obsahom liečiva amiodarón.