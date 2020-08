Aby sa telo uchránilo, musí sa učiť. Kam chodia bunky do školy?

Imunita reaguje na zložitý svet buniek.

21. aug 2020 o 11:02 Zuzana Matkovská

Človek je v porovnaní s mikróbmi mimoriadne zložitý tvor. Kým ľudské bytosti utvára orchester rozličných typov buniek a špecializovaných orgánov, mikroorganizmy si spravidla vystačia s jedinou bunkou a vírusy dokonca len s genetickou informáciou ukrytou v ochrannom obale.

A kým človek sa rozmnožuje pomaly, okolité jednoduché formy života sa množia závratným tempom. Nachádzajú sa všade, dokonca aj v ľudskom vnútri a pokrývajú aj jeho pokožku.

Aby sa ľudské telo dokázalo denne uchrániť pred útokmi miliónov baktérií, vírusov, parazitov a iných mikróbov, muselo si vytvoriť zvláštny obranný mechanizmus, ktorý voláme imunitný systém. A za to, že nie sme neprestajne chorí, vďačíme práve nemu.

„Je zložitý, komplikovaný, funguje nonstop bez prestávky tak, že si to ani neuvedomujeme,“ vysvetľuje Miroslava Šupolíková z Katedry mikrobiológie a virológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Imunitný systém pracuje ako „tímová hra“, do ktorej je zapojených celý rad rozličných „hráčov“. Ich spoločným cieľom je zabezpečiť účinnú ochranu nášho tela pred útočníkom alebo nečakaným hosťom.

Z morfologického hľadiska imunitný systém predstavuje difúzny orgán, ktorý váži asi 1 kilogram. „Vykonáva imunologický dohľad, zapája svoje výkonné zložky do činnosti a ukladá prebehnuté deje do pamäte,“ hovorí špecialistka na imunitu a vírusy.

Telo sa priebežne učí

Imunitný systém má dvojitý spôsob útoku na nečakaných „votrelcov“, a to mechanizmami vrodenej a získanej imunity. „Tieto zložky nikdy nepracujú izolovane alebo samostatne, ale sa vzájomne ovplyvňujú,“ približuje Šupolíková.

“ Je to paradox, ale bunky, ktoré žijú v krvi, v najtekutejšom tkanive tela, vznikajú v najtuhšej látke tela, v kosti. „ virologička Miroslava Šupolíková

Tá evolučne staršia je vrodená alebo prirodzená imunita. Aktivuje sa okamžite po vniknutí „nečakaného hosťa“ do nášho tela v priebehu niekoľkých minút až hodín. Tá, ktorú si telo vytvorilo pomerne nedávno, sa zas označuje ako získaná alebo špecifická imunita. „Nededí sa. Vytvára sa až v priebehu života po stretnutí s antigénom, čiže votrelcom,“ vysvetľuje odborníčka.

Ak by bol imunitný systém žiak, za vrodenú imunitu by sa dalo označiť to, že má mozog a vďaka nemu dokáže premýšľať. Získanou imunitou by zas boli vedomosti, ktoré sa naučil o okolitom svete.