Diétne nápoje môžu byť pre srdce podobne zlé ako tie s cukrom

Diétne nemusí znamenať aj zdravšie.

3. nov 2020 o 18:04 Michaela Nagyová

Nápoje s umelými či s prírodnými sladidlami nemusia byť zdravou náhradou za nápoje s obsahom cukru.

Oba druhy môžu súvisieť so zvýšeným rizikom vzniku srdcových problémov.

Škodlivosť nápojov, ktoré sú často označované ako bez cukru, diétne, sugafree či zero, naznačili predbežné výsledky rozsiahleho francúzskeho výskumu.

Spojenie medzi ich konzumáciou a srdcovocievnymi ochoreniami opisuje štúdia v časopise Journal of the American College of Cardiology.

Ak často siahate po sladených nápojoch či už s cukrom, alebo so sladidlami, od ich pitia sa môžete odnaučiť.

Asociácia, nie kauzalita

Umelé či prírodné sladidlá pomáhajú ľuďom znižovať spotrebu klasického cukru, preto sa stali obľúbeným doplnkom v oblasti chudnutia. Nápoje, ktoré sú obohatené o sladidlá, sa neraz označujú za "diétne".

Nový výskum naznačuje, že toto označenie môže byť zavádzajúce.

Údaje o viac ako stotisíc ľuďoch získali vedci z dlhoročného prieskumu French NutriNet-Santé, ktorý má trvať do roku 2029. Cieľom prieskumu je sledovať prepojenie medzi výživou a zdravím.