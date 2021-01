Strečing môže pomôcť s vysokým tlakom lepšie ako chôdza

Stačí polhodinka denne.

21. jan 2021 o 15:16 Michaela Nagyová

Už polhodinka strečingu by mohla z dlhodobého hľadiska udržať vysoký krvný tlak pod kontrolou.

V spojení s aeróbnym cvičením, napríklad behom, môže byť naťahovanie najlepším riešením, ako si zachovať zdravé srdce.

Naznačuje to malá štúdia publikovaná v časopise Journal of Physical Activity and Health. Porovnávali v nej účinky strečingu a rýchlej chôdze na krvný tlak.

Strečing nie je len o naťahovaní

Rýchla chôdza je jednou z odporúčaných prevencií pre pacientov s vysokým krvným tlakom. Ide o nenáročný spôsob, ako rozpumpovať srdce. Aj keď sa systolický krvný tlak pri fyzickej aktivite zvýši, v priebehu niekoľkých hodín po cvičení poklesne ešte nižšie ako pred cvičením.

No zdá sa, že lekári by mali ľuďom s hypertenziou začať "predpisovať" aj pravidelný strečing - teda cvičenie zamerané na naťahovanie konkrétnych svalov a šliach. Na krvný tlak môže mať ešte lepšie účinky ako chôdza.

"Každý si myslí, že strečing je len o naťahovaní svalov," vysvetľuje v tlačovej správe Saskatchewanskej univerzity spoluautor štúdie Phil Chilibeck.

"Lenže, keď naťahujete svaly, naťahujete tiež všetky cievy, ktoré sa do svalu napájajú vrátane všetkých tepien."

Strečing znižuje stuhnutosť tepien, vďaka čomu je odpor proti prietoku krvi menší, a práve to môže mať za následok zníženie krvného tlaku.