Vedci naučili včely odhaliť covid. Výsledky majú do niekoľkých sekúnd

Hmyzie vyňuchávanie má využitie aj v armáde.

7. máj 2021 o 11:04 ČTK

Článok pokračuje pod video reklamou

Holandskí výskumníci vycvičili včely, aby rozpoznali vzorky s novým koronavírusom.

Pomocou tohto hmyzu s mimoriadnou schopnosťou rozpoznávať pachy podľa nich bude možné skrátiť čakaciu dobu na výsledky covidových testov na niekoľko sekúnd, informovala agentúra Reuters.

Na pozitívne vzorky vytiahli cuciaky

Súvisiaci článok Psy vycítia koronavírus, po tréningu vedia byť stopercentne úspešné Čítajte

Vedci z univerzity v holandskom meste Wageningen vycvičili včely tak, že im za odmenu dávali cukrovú vodu zakaždým, keď pred sebou mali vzorku s covidom-19.

Keď pred ne postavili neinfikovanú vzorku, včely nedostali žiadnu odmenu.

Po tom, čo si na tento systém zvykli, včely začali pred pozitívnymi vzorkami spontánne naťahovať cuciak v očakávaní odmeny, povedal profesor virológie a jeden z autorov štúdie Wim van der Poel.

"Vezmeme od včelára normálne včely medonosné a dáme ich do včelích postrojov," hovorí.

"Hneď po tom, čo pred ne dáme pozitívnu vzorku, im dáme aj cukrovú vodu. Včely okamžite vytiahnu svoje cuciaky, aby sa vody napili."

Vytiahnutie cuciaku je podľa vedcov potvrdením toho, že pred sebou majú vzorku pozitívnu na koronavírus.

Okamžitý výsledok

Získať výsledok klasického testu na covid-19 môže trvať celé dni, no reakcia včiel je okamžitá.

Metóda je navyše lacná, potenciálne vhodná pre krajiny, kde je možnosť laboratórneho testovania obmedzená, dodávajú výskumníci.

Profesor Dirk de Graaf, ktorý sa vo svojom výskume na belgickej univerzite v Ghente zameriava na včely, hmyz a zvieracie imunológiu, si však nemyslí, že tento postup môže v najbližšej dobe nahradiť konvenčné techniky testovania na covid-19.

"Je to dobrý nápad, ale v tomto by som uprednostňoval vykonávanie testov klasickými diagnostickými nástrojmi pred včelami. Som obrovským milovníkom včiel, ale používal by som ich na iné účely, než na detegovanie covidu-19," dodal.

Súvisiaci článok Včelí jed dokáže zničiť agresívne rakovinové bunky Čítajte

Techniku ​​"hmyzieho vyňuchávania" v 90. rokoch úspešne testovala americká armáda s cieľom odhaliť výbušniny a toxíny, povedal de Graaf. Mory, včely či osy sa podľa neho používali "na bezpečnostné účely, aby odhaľovali výbušniny, a tiež v lekárskej diagnostike".

O skutočnej efektivite covidového testovania vykonanom vedcami z Wageningenu je podľa de Graafa známe príliš málo.

K nápadu vykonávať týmto spôsobom testovania na miestach, kde PCR testy nie sú k dispozícii, sa však stavia otvorene.