V kuchyni sa do tabletu ani mobilu nepozerá. Deti od obrazoviek odtrhne jasný plán

Leto je ten pravý čas na digitálny reset.

14. júl 2021 o 13:30 Monika Moravčíková

Zbaviť sa zlozvykov je veľmi náročné. V čase covidu k nim v mnohých domácnostiach pribudol jeden veľmi rizikový - oveľa väčšie množstvo času stráveného s mobilmi, tabletmi či televíziou.

Neresti podľahli dospelí, no oveľa nebezpečnejšie je, že od obrazoviek sa nevedeli odtrhnúť najmä deti.

Prieskum, ktorý minulý rok zverejnila organizácia ParentsTogether ukázal až 500-percentný nárast času stráveného pri obrazovke v porovnaní s obdobím pred pandémiou.

Niet divu, že drvivá väčšina rodičov má obavy. Príliš veľa času pri obrazovke má skutočný, merateľný vplyv na mozog detí, ich sebaúctu, emocionálny rozvoj aj na sociálne zručnosti.

"Dôvod, prečo by sme sa mali snažiť obmedziť používanie obrazovky najmä pred dosiahnutím veku dvoch rokov, je ten, že to je obdobie najväčšieho rastu a vývoja mozgu dieťaťa. Vo vedeckej literatúre sa označuje ako prvých tisíc dní," hovorí pre SME kanadská neurobiologička Cindy Hovingtonová.

Zmena sa musí týkať aj rodiča

Neurobiologička ďalej upozorňuje na to, že deti vo veku od troch do piatich rokov by mali sledovať obrazovky len hodinu denne, deti v školskom veku maximálne dve hodiny denne.

"Nadmerný čas nad denné odporúčané limity môže viesť k obezite z dôvodu nedostatku fyzickej aktivity, problémom so spánkom, pozornosťou a správaním u malých detí. Ak si všimnete v týchto oblastiach u svojich detí nejaké zmeny, je dôležité čas strávený pri zariadeniach skrátiť," hovorí Hovingtonová, ktorá založila portál Curious Neuron, na ktorom spolu s inými odborníkmi poskytuje poradenstvo pre rodičov založené na vedeckých poznatkoch.

"Predovšetkým musíme resetovať naše používanie médií a času stráveného pri obrazovkách ako rodina. Viem, že minulý rok bol ťažký, ale nikdy nie je neskoro na vytvorenie zdravých návykov v domácnosti," hovorí.

Leto je na to ideálnym obdobím.