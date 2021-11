Narodil sa s rázštepom podnebia. Hlúposť dospelých je horšia ako krutosť detí, hovorí

Podľa štatistík sa na Slovensku narodí priemerne jedno dieťa s rázštepom na 600 až 650 obyvateľov. Do týchto číselných údajov zapadol v roku 1986 aj spisovateľ Lukáš Cabala, ktorý sa tiež narodil s vrodenou vývojovou chybou.

Rázštep podnebia vzniká v prvých mesiacoch vývoja dieťaťa. Lekári však dodnes presne nevedia, čo je hlavnou príčinou jeho vzniku. Rozlišujú dve skupiny rázštepov, tie ktoré sú v rodine, a také, ktoré vznikajú náhodne. V prípade spisovateľa šlo o druhý prípad.

"V celej rodine som prvý človek s rázštepom. Pri tejto téme sa u nás najčastejšie skloňoval Černobyľ. Mama bola tehotná presne v tom období, keď sa táto katastrofa zamlčiavala a vlády socialistických krajín nechali ľudí vystavených možnému žiareniu. Ale nemôžem povedať, že by si touto príčinou boli lekári istí, no vraví sa, že potom bolo viac detí s rázštepom, než bývalo bežné. Ale zároveň dodávam, že ja tieto štatistiky k dispozícii nemám," hovorí pre SME spisovateľ LUKÁŠ CABALA.

Jeho život ukazuje, že za každým číslom v štatistike je aj konkrétny ľudský príbeh. Pre rázštep podnebia trpí autor aj ďalšími zdravotnými problémami. Trápia ho bolesti chrbta, na jedno ucho slabšie počuje, má problém so zdvojovaním obrazu (takzvaným strabizmom) či so zatekaním stravy do nosa.

Napriek tomu úspešne vedie rodinný antikvariát Čierne na bielom a napísal už dve beletristické knihy. Jeho debut Satori v Trenčíne bol tento rok nominovaný na prestížne ocenenie Anasoft litera.

Čo sa v rozhovore dozviete Ako slovenský spisovateľ spomína na detstvo

Aké rečové problémy mu rázštep spôsobuje

Prečo je pre neho ťažšie komunikovať v prostredí nemocnice ako v reštaurácii

Aké ďalšie zdravotné problémy mu spôsobuje rázštep

Aké operácie musel absolvovať

Či sa bojí mať deti, aby nezdedili rázštep podnebia

Ako celú situáciu zvládali jeho rodičia

Prečo si nie je istý, či by bol lepším človekom, ak by rázštep nemal

Do akej miery je Vincent, hlavná postava knihy Satori v Trenčíne, vami a do akej miery ste vy Vincentom?

Vincent sa dá označiť za moje alterego. Ťažko by som hľadal nejaké významné rozdiely medzi ním a mnou.

Vec, ktorá vás výrazne spája s postavou v knihe, je to, že ste sa narodili rázštepom podnebia. Kedy ste si začali uvedomovať, že ste v niečom iný ako ostatné deti?

Neviem, či som sa niekedy vôbec zamýšľal nad tým, kedy som si to začal uvedomovať. Pravdepodobne som si toho bol vedomý veľmi skoro. Iné deti totiž nevymeškávali preto, že by šli do Bratislavy na kontrolu. Ale ak som sa tým nejako trápil ako dieťa, tak skôr podvedome. Určitá plachosť bola nepochybne badateľná, no v kolektíve, v ktorom som si zvykol, sa našťastie strácala.

Hovorí sa, že deti vedia byť kruté a netolerujú odlišnosti. Aké máte spomienky na detstvo?