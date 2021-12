Skúma nádory semenníkov: Pre mužov je to intímna partia, často sa hanbia ísť k lekárovi

Za svoj výskum získala ocenenie.

Projekt L´Oréal-UNESCO Pre ženy vo vede bol založený v Paríži v roku 1998. Jeho hlavnou úlohou je podporiť ženy, ktoré sa rozhodli pre vedeckú kariéru.

Od roku 2016 oceňuje organizácia každý rok dve úspešné vedkyne aj na Slovensku. Jednou z tohtoročných ocenených je SILVIA SCHMIDTOVÁ z Ústavu experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied. Venuje sa výskumu nádorov semenníkov.

Čo sa v rozhovore dozviete Prečo sa rozhodla pre vedeckú kariéru

Čo sú to germinatívne nádory a prečo vznikajú

Prečo majú tento typ nádorov často mladí muži v strednom veku

Ako môže pacient zistiť, že má nádor

Čomu sa venuje vo výskume

Čo považuje za svoj najväčší úspech



Prekvapilo vás, že ste získali ocenenie L´Oréal-UNESCO Pre ženy vo vede?

Bola som veľmi prekvapená. Minulý rok ho získala moja kolegyňa Svetlana Miklíková, ktorá sedí so mnou v kancelárii. Je to len náhoda, ale veľmi milá. Pracujeme na odlišných témach.

Článok pokračuje pod video reklamou

Spomínate si ešte, ako ste sa k práci vedkyne dostali?

Myslím, že to bola kombinácia viacerých náhod a šťastia. Už počas štúdia na gymnáziu som vedela, že by som chcela robiť niečo s medicínou alebo zameranie, kde by som mohla študovať človeka.

Vyberala som si medzi medicínou a medicínskym inžinierstvom. Keďže som mala veľmi rada matematiku, tak nakoniec vyhralo medicínske inžinierstvo. Už počas štúdia na univerzite som stážovala v Slovenskej akadémii vied a potom to už šlo samo.

Takže sa to jednoducho postupne nabaľovalo?