Vedci v Nitre vyrábajú nové potraviny, bezlepkové výrobky sú problematické

Múku dokážeme vyrobiť z čohokoľvek.

Aj výroba potravín je veda. Odborníci zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre vyrábajú krekry, sušienky, keksíky či pečivo, ktoré majú vyššiu nutričnú hodnotu alebo špeciálne zloženie. Vďaka nemu sú vhodné aj pre celiatikov, cukrovkárov alebo pacientov s laktózovou intoleranciou.

"Zameriavame sa najmä na tradičné slovenské plodiny. Často používame rôzne druhy strukovín, nakoľko sú dobrým zdrojom rastlinných bielkovín, vlákniny, vitamínov, minerálov a iných cenných látok," objasňuje pre SME vedkyňa VERONIKA VALKOVÁ z Laboratória cereálnych technológií AgroBioTech SPU.

Predpokladám, že v budúcnosti nás určite čakajú zmeny v stravovacích návykoch. Môžu byť podmienené najmä nutnosťou zvýšenia produkcie potravín, aby jej bol dostatok pre všetkých obyvateľov planéty.

Jednou z možností môže byť napríklad konzumácia hmyzu ako alternatívy ku konzumácii mäsa, ktorá je na vzostupe.

Myslíte si, že sa dnes ľudia viac zaujímajú o zloženie potravín než v minulosti?

Určite áno. Dokonca to omnoho viac zaujíma aj obchodníkov. Je preukázateľné, že ľudia sa viac zaujímavú o zdravý životný štýl než kedysi. Za posledné desaťročie sa oveľa viac starajú o to, čo jedia, a snažia sa aj vyhýbať umelým látkam, ktoré sa pridávajú do potravín, aby predĺžili ich trvanlivosť. Začali viac hľadať prírodné alternatívy.

A dá sa vždy nájsť prírodná alternatíva?