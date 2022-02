Evolučný biológ Flegr: Najhoršie má Európa za sebou, zaplatíme za to veľkú cenu

Meno Micík nie je v mačacom svete ničím výnimočné, jednému sa však podarilo dostať nielen do statusov známeho evolučného biológa, ale aj na obálku knihy.

JAROSLAV FLEGR prednáša evolučnú biológiu a metodológiu vedy na Karlovej univerzite a už dva roky píše na blogu aj na svojom facebookovom profile listy. Svojmu kocúrovi v nich vysvetľuje, ako fungujú vírusy, čo nás čaká počas pandémie alebo ako by sa ľudia mali správať, aby čo najmenej ohrozovali seba a svoje okolie.

Článok pokračuje pod video reklamou

Populárne statusy s dodatočným autorským komentárom vydal knižne, pod názvom: Milý Micíku aneb Covid v Kocourkově.

V rozhovore pre SME hovorí o možnostiach, ako mohol vzniknúť omikron, čo považuje za jednu z najväčších tragédií pandémie, ale aj o tom, aké problémy nás čakajú po jej skončení.

"V Česku už teraz klesla doba dožitia o dva roky u mužov a o jeden a pol roka u žien. Aj keď nasledujúce roky už ľudia nebudú umierať na covid, budeme častejšie chorí. Veľké percento ľudí bude mať podlomené zdravie preto, že ochorenie prekonali," hovorí.

V rozhovore sa dočítate: Ako sa evolučný biológ pripravoval na vlnu omikronu, a či očakával kolaps civilizácie

Či ho prekvapil počet mutácií, ktoré má variant omikron

Prečo získal práve tento variant taký veľký počet mutácií

Ako vzniká selekčný tlak na vírus SARS-CoV-2, a či ho vytvárajú zaočkovaní alebo prekonavší

Či prichádza s omikronom aj koniec pandémie

Čo nás čaká v roku 2022, ako sa bude vyvíjať pandémia

Ako covid ovplyvňuje mozog a prečo to môže byť v budúcnosti problém

Čo považuje za jednu z najväčších tragédií pandémie

A či zažil počas pandémie aj vyhrážanie

Ako sa máte vy a ako sa má Micík?

Myslím, že sa obaja máme celkom dobre. Dnes som sa ho síce nepýtal, ale ráno vyzeral spokojne.

Máte niekoľko mačiek. Prečo ste si ako ústrednú postavu svojich statusov a neskôr aj knihy vybrali práve Micíka?

Ťažko povedať. Asi preto, že zo všetkých našich mačiek je najkomunikatívnejší. Každý deň chodí so mnou raňajkovať. Keď s rodinou spoločne obedujeme alebo večeriame, tak príde, a ľahne si na jedálenský stôl a šíri dobrou náladu a patogény. Dalo by sa povedať, že zo všetkých mačiek sa stal práve on najviac súčasťou našej rodiny. Ostatné mačky majú svoj vlastný svet, Micík však do toho svojho inkorporoval aj nás.

Vo svojej novej knihe Milý Micíku aneb Covid v Kocúrkove píšete, že počas prvej vlny ste sa pripravovali na koniec sveta - konkrétne kolaps služieb. Nakúpili ste do pivnice zásoby jedla pre mačky na pol roka a zásoby trvanlivých potravín na dva mesiace, doplnili ste benzín do nádrže auta a vybrali z bankomatu zásobu v hotovosti. Kolaps služieb hlásili mnohí odborníci aj pred vlnou omikronu. Pripravovali ste sa opäť na jeho príchod?

Tentoraz nie. Bál som sa, že nastanú nejaké krátkodobé problémy, ale nemyslel som si, že sa budú týkať zásobovania.