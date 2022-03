Zoom: Stačí izolácia päť dní na ochranu pred omikronom?

Týždenný podcast o novinkách z vedy.

Hovorí sa, že päť dní a potom respirátory. Ale naozaj platí, že v tom čase už nie sme po nakazení variantom omikron infekční?

Vedci sa to pokúsili zistiť a využili pri tom antigénové testy. A teraz majú prvé výsledky.

Tento týždeň v podcaste Zoom zistíme, ako to je s pozitivitou a infekčnosťou pri omikrone, dozvieme sa, čo hovorí druhá časť novej klimatickej správy a vyberieme sa aj za novým testom na Alzheimerovu chorobu.

Krátke správy z vedy

Dejiny paradajok sú zložité a komplexné. Nová genetická analýza ukázala, že plodiny cestovali z mezoameriky na juh až do dnešného Ekvádoru, kde sa ďalej krížili a šľachtili, a následne sa zase vrátili naspäť do strednej Ameriky. Výsledkom sú dnešné odolnejšie a pestrejšie paradajky.

Vedci navrhujú, ako by kombinácie umelej inteligencie a technológie CRISPR mohli pomôcť pri liečbe. Bielkoviny navrhnuté umelou inteligenciou by tak mohli prebudiť gény, čo by nám pomohlo lepšie pochopiť ich fungovanie napríklad pri rozvoji buniek. Vo výsledku by to mohlo pomôcť v boji s rakovinou.

Astronómovia zrejme prvý raz narazili na pozostatky žiarenia po takzvanej kilonove. Kilonova vzniká pri zrážke dvoch neutrónových hviezd či neutrónovej hviezdy a čiernej diery a tento jav je zhruba tisíckrát jasnejší než výbuch bežnej novy. Vedci teraz narazili na zdroj röntgenového žiarenia, ktorý je pozostatkom javu, keď rázová vlna po výbuchu zahriala okolitý materiál, ktorý začal žiariť.

Pred dvomi rokmi astronómovia naznačovali, že narazili na najbližšiu známu čiernu dieru. Nový výskum ukazuje, že v systéme HR 6819 vzdialenom zhruba tisíc svetelných rokov žiadna čierna diera nie je. Je to exotický systém dvoch hviezd, ktoré budú existovať len krátko.

