Nová štúdia búra mýty. Má zmysel odopierať si večer jedlo?

Čas nie je podstatný, záleží len na počte kalórií.

Recept na to, ako rýchlo a efektívne schudnúť, by chcel poznať asi každý. Medzi najpopulárnejšie triky patrí obmedzenie stravovania na určitý časový úsek dňa, napríklad od ôsmej do šestnástej hodiny.

Aj vedecké štúdie sa doteraz prikláňali k tomuto modelu. Jeho efektívnosť potvrdili experimenty na myšiach, ale aj niekoľko malých výskumov na ľuďoch, ktorým sa týmto spôsobom podarilo zhodiť nadbytočné kilogramy.

V apríli však odborný časopis New England Journal of Medicine uverejnil väčšiu štúdiu, podľa ktorej môže byť všetko inak.