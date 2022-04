Zoom: Zle spíte? Môžete mať problém s cukrovkou

Týždenný podcast o novinkách z vedy.

Článok pokračuje pod video reklamou

Máte problémy so spánkom? Nuž, ono je to otravné už samo o sebe, no vedci teraz prinášajú dôkazy, že únava nie je jediným problémom. Nespavosť totiž môže významne zvyšovať riziko cukrovky.

Tento týždeň sa v podcaste Zoom pozrieme na súvis medzi hladinami cukru a zlým spánkom, zistíme, že život na Zemi mohol vzniknúť oveľa skôr, a dozvieme sa aj to, čoho signálom môže byť dlhé poobedné zdriemnutie.

Krátke správy z vedy

Na Merkúre je voda, ktorá sa ukrýva vo večných tieňoch jeho kráterov na póloch planéty. Nová simulácia teraz naznačuje, že na planétu sa dostala vďaka nárazom planétok, komét a prachových čiastočiek. Toto zistenie je pritom zaujímavé aj pre skúmanie exoplanét a ich prípadných podmienok vhodných na život.

Marsovské vesmírne vozidlo Perseverance odštartovalo ďalšiu časť svojej vedeckej misie. Rover po zhruba mesačnej ceste dorazil na druhé vytypované miesto, do oblasti bývalej riečnej delty krátera Jezero. Toto miesto je jedno z najsľubnejších, kde môžeme pátrať po stopách dávneho mikroskopického života.

Antarktída nemusí byť taká odolná voči klimatickej zmene, ako sme sa pôvodne domnievali. Naznačuje to rekordne nízke množstvo morského ľadu okolo kontinentu, ktoré vedci namerali tento rok vo februári. Príčinami tohto úbytku boli zmeny v teplotách vody aj samotného pohybu ľadu.

Európske lesy majú problém. Aj keď celkové zalesnenie je lepšie ako v posledných storočiach, nová analýza trinástich európskych krajín ukazuje, že naše lesy nezodpovedajú cyklom prírody. Vedci zistili, že európske lesy sú homogénne plantáže, ktorých cieľom je maximalizovať množstvo vyťažiteľného dreva. No dôsledkom je náchylnosť takýchto lesov na hmyzie kalamity, ochorenia, požiare či veterné smršte.

Podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte na podcasty.inzercia@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.