Zoom: Ibuprofén môže spôsobiť vážne problémy, pozor na iné lieky

Týždenný podcast o novinkách z vedy.

Článok pokračuje pod video reklamou

Je to jeden z najbežnejších liekov, v skutočnosti ho má asi každý z nás doma v lekárničke. Liečivo ibuprofén tlmí bolesť, funguje proti zápalom či horúčkam. No má aj problémy, špeciálne, ak užívate istú kombináciu liekov. Nový výskum ukazuje, že ak beriete lieky na vysoký krvný tlak, mali by ste si dávať pozor.

Tento týždeň sa v podcaste Zoom pozrieme, s akými liekmi by sa ibuprofén nemal kombinovať, preskúmame záhadu rastúcich koncentrácií istej chemikálie, ktorá ničí ozónovú vrstvu a dozvieme sa, ako mobilné telefóny deformujú ľudské telá.

Krátke správy z vedy

Vedci možno našli vinníka, ktorý urobil z Venuše neobývateľné peklo. Mohli ním byť vulkány, naznačuje nový výskum. Tie spustili na planéte rozsiahly skleníkový efekt: navyše, nedá sa vylúčiť, že sa to nestane aj na Zemi.

Výskumníci narazili na ďalší spôsob, ktorý by nám pomohol bojovať proti odolnosti na antibiotiká. Nová predklinická štúdia naznačuje, že kombinácia antibiotík a fágov by mohla byť proti bakteriálnym infekciám účinnejšia, než keby sa každý z týchto postupov používal samostatne. Bakteriofágy sú vírusy, ktoré infikujú baktérie.

Populácia vtákov sa na našej planéte zmenšuje. Ukazuje to rozsiahly medzinárodný výskum, pričom dôvodom sú straty a degradácia prirodzených prostredí i nástup klimatickej zmeny. Podľa odborníkov tak vidíme prvé náznaky budúceho vymierania vtáčích druhov.

Inžinieri vyvinuli novú rodinu dvojrozmerných materiálov, ktoré by sa dali využiť v pokročilej elektronike a pri vysokokapacitných batériách. Nové nanomateriály kombinujú vlastnosti dvoch iných skupín materiálov, ich skvelú vodivosť, a zároveň schopnosť elektrochemicky uchovávať energiu.

Podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte na podcasty.inzercia@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.