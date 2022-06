Zoom: Uhryznutie kliešťom môže spustiť alergiu na mäso

Týždenný podcast o novinkách z vedy.

Článok pokračuje pod video reklamou

Nábeh môže trvať až hodiny a je veľmi ťažké určiť, na čo vlastne ste alergickým. No jestvuje aj čosi, čo by sme mohli nazvať alergiou na mäso. A jej spúšťačom môže byť uhryznutie kliešťom.

Tento týždeň sa v podcaste Zoom dozvieme o alergii na mäso, ktoré spôsobujú kliešte, zistíme, aký vplyv bude mať klimatická zmena na náš spánok a overíme, či takzvané funkčné kompresné oblečenie na šport naozaj funguje.

Krátke správy z vedy

Nové geneticky upravené paradajky by mohli byť dobrým zdrojom vitamínu D. Vedci totiž vyvinuli rastliny, ktoré obsahujú prekurzor k tejto látke. Odhaduje sa pritom, že zhruba miliarda ľudí dnes nemá dostatočný prístup k vitamínu D. Dôvodom je aj to, že jeho dobrým zdrojom sú mäso, vajíčka alebo mliečne výrobky.

Trpasličia planétka Ceres sa pravdepodobne sformovala inde, než kde dnes obieha. Podľa novej štúdie teleso nevzniklo v pásme planétok medzi Marsom a Jupiterom, sformovalo sa v odľahlejších končinách našej slnečnej sústavy, pravdepodobne za obežnou dráhou Saturna. Simulácie tiež naznačujú, že podobných objektov mohli byť na počiatku našej sústavy tisíce.

NASA chystá misiu, ktorá by mohla natankovať alebo opravovať satelity na obežnej dráhe. Na orbitu vyšle robotickú loď OSAM-1, ktorá by mohla predĺžiť životnosť iných družíc. Predpokladá sa, že prvý testovací let na nízku orbitu by sa mohol odohrať po roku 2026.

Výskumníci našli spojenie medzi Alzheimerovou chorobou a mozgovocievnymi ochoreniami. Nový výskum ukázal, že cerebrovaskulárne problémy vedú k zmene aktivity istého génu, ktorý riadi mechanizmus čistenia mozgu od toxických proteínov. Výsledkom takejto narušenej činnosti potom môže byť až rozvoj Alzheimerovej choroby.

Podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte na podcasty.inzercia@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.