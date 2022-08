Vizita: Uctievanie opálenej kože by sa malo skončiť

Týždenný súhrn o zdraví.

Vitajte pri Vizite.

Vizita je nový týždenný newsletter denníka SME a ja som Denisa Koleničová. V redakcii píšem o zdraví, nových objavoch v biomedicíne i o tom, ako nám veda pomáha lepšie, zdravšie a plnohodnotnejšie žiť.

Niekoľko rokov som pracovala v Českej akadémii vied. Som za túto skúsenosť vďačná a aj dnes považujem vedu za jedno z najkreatívnejších povolaní na svete.

Samozrejme, zahŕňa obdobia, počas ktorých by ste nekonečnú frustráciu mohli prehadzovať lopatou, pretože jej máte tony. Na druhej strane i pocit vzrušenia, keď čakáte, či experiment, ktorý ste vymysleli, naozaj potvrdí vašu hypotézu, alebo nie.

Každý vedec nakoniec svoju prácu opíše vo vedeckej štúdii a verí, že ju uverejní dobrý odborný časopis. Tam sa však vzrušujúca cesta nových vedeckých objavov nekončí.

Niektoré pokračujú v laboratóriách, v ktorých vznikli, iné inšpirujú kolegov, často aj na opačnom konci sveta. Ďalšie postupujú do farmakologických firiem a vznikajú vďaka nim nové lieky alebo pomáhajú lekárom zlepšiť liečebné postupy.

A medzičasom by sa o nich mala dozvedieť verejnosť. Ako redaktorka zdravia sa teraz snažím o takúto osvetu: osvetu podloženú vedou, výskumami a experimentmi. Dostať, priblížiť a vysvetliť vedecké objavy širokej verejnosti.

Verím, že jedným z dobrých spôsobov ako to robiť, bude aj tento newsletter, ktorý za vami príde vždy v pondelok.

Ďakujem, že ste sa prihlásili na jeho odber, budem sa snažiť každý týždeň prinášať to najzaujímavejšie, na čo som vo svete zdravia a biomedicíny narazila.

Toto je jeho prvé, premiérové vydanie.

Spracované potraviny majú vplyv na náš mozog

Často hľadáme v živote skratky, aby sme si veci uľahčili. Beriem to ako súčasť ľudskej prirodzenosti. Jednou z takýchto "skratiek" sa stali aj ultraspracované potraviny.

Balený chlieb, ktorý nám vydrží aj týždeň. Instantné cestoviny, ktoré stačí iba zaliať v plastovom pohári a hneď ich môžete jesť, či mrazená pizza, ktorá nás zachráni po dlhom dni v práci.

Výskumy už v minulosti ukázali, že urobiť z týchto jedál hlavný príjem živín nie je dobrý nápad. Konzumáciu ultraspracovaných potravín spojili s obezitou, cukrovkou druhého typu, srdcovo-cievnymi ochoreniami či vyšším rizikom rakoviny.

Dva nové výskumy tiež naznačujú, že tieto výrobky môžu výrazne ovplyvniť aj fungovanie ľudského mozgu. A odborníkov to tentoraz dokonca ani neprekvapuje.

Viac sa o tom môžete dočítať v texte: Párky či instantné rezance môžu ovplyvniť fungovanie mozgu.

(zdroj: Adobe Stock)

Toxické látky zo sveta len tak nezmiznú

Jedným z najznámejších insekticídov na svete je takzvané DDT. Ak by sme chceli byť odborne presní, jeho celý názov je dichlórdifenyltrichlóretán.

DDT sa používalo sa ako účinný prípravok na ničenie škodcov v poľnohospodárstve. Ešte v päťdesiatych rokoch predstavovalo rýchle riešenie, ak deti priniesli zo školy vši. Stačilo ho nasypať do vlasov, pretrieť dlaňou a problém zmizol.

Vedci si vtedy mysleli, že látka skvele likviduje hmyz, komáre alebo vši, ale pre vyššie organizmy je neškodná. To, aký môže mať škodlivý účinok na organizmus, sa ukázalo až neskôr.

Zároveň je však DDT doposiaľ najúčinnejším prípravkom na hubenie komárov, ktoré prenášajú maláriu. Svetová zdravotnícka organizácia uvádza, že ročne sa týmto ochorením nakazí 241 miliónov ľudí, z toho 627-tisíc prípadov končí smrťou.

Podľa toxikológa Ivana Holoubeka z Masarykovej univerzity nám aj táto látka ukazuje, že svet nie je čiernobiely, a aj vedci často stoja pred rôznymi etickými dilemami.

Ak vás zaujíma problematika toxických látok, nepreskočte článok: V päťdesiatych rokoch sa DDT sypalo aj deťom do vlasov. Nevedeli sme, že je škodlivé.

Rozprašovanie DDT na brehu jazera v roku 1958. (zdroj: WIKIPÉDIA)

Uctievanie opálenej kože by sa malo skončiť

Nedávno koloval na sociálnych sieťach príspevok, v ktorom sa jedna pani sťažovala, že na každom kroku na ňu vyskakujú rôzne reklamy a odporúčania lekárov, aby sme sa natierali opaľovacím krémom, ideálne s faktorom SPF 50.

Prečo by sme to však mali robiť? Jej argumentom proti tomuto úkonu bolo, že naše mamy a babičky určite nič také nepoužívali a hlavným programom na každej dovolenke bolo opaľovanie. Ako by to teda mohlo byť škodlivé?

"Je to častý argument, žiaľ, veľmi nešťastný. Naši rodičia a starí rodičia sú totiž dnes pacientmi v dermatologických ordináciách pre chronické celoživotné vystavovanie sa slnečnému žiareniu bez ochrany," vysvetľuje v rozhovore s názvom Koža si pamätá všetko. Hriechy z mladosti spočíta aj o desiatky rokov dermatologička Petra Milko.

Dozviete sa v ňom aj to, ako by ste si mali vyberať opaľovací krém, v akom množstve ho nanášať na telo alebo či kožné znamienka vnímajú citlivo náš pobyt na slnku a ako často by ste si ich mali dať vyšetriť lekárom.

Dermatologička Petra Milko. (zdroj: Archív P.M. )

Podcast Zoom: nočné mory ako predzvesť choroby

Nočné mory nemusia byť len otravné, zlé sny. Zdá sa, že by mohli fungovať aj ako akýsi signál, predzvesť, že sa čosi deje v našich mozgoch. A výsledkom toho čosi môže byť nástup Parkinsonovej choroby.

V aktuálnom vydaní podcastu Zoom zisťujeme, ako môžu nočné mory súvisieť s Parkinsonovou chorobou, ako to naozaj bolo s našou toleranciou na laktózu a dozvieme sa, že hypotéza o jednej z príčin depresie je možno celá chybná.

Z archívu: rozhovor s Jaroslavom Petrom

Český biológ Jaroslav Petr patrí medzi mojich obľúbených popularizátorov vedy. Na internete nájdete viacero jeho prednášok, pravidelne prispieval napríklad do českého časopisu Vesmír.

Venuje sa výskumu látok, ktoré sa nazývajú endokrinné disruptory. Možno vám tento názov príde ozrutný a desivý, a pravda je taká, že to, čo dokážu tieto látky urobiť s naším telom, také aj naozaj je.

Môžu totiž cez rôzne mechanizmy narušiť hormonálnu rovnováhu.

Vedci aktuálne monitorujú v okolitom prostredí približne 2500 takýchto látok, patrí k nim aj spomínané DDT.

V rozhovore Keď vidím ľudí, ako sŕkajú kávu z papierových pohárov, chytám sa za hlavu, sme sa s Jaroslavom Petrom rozprávali o tom, kde všade sa tieto látky nachádzajú, ako súvisia s narastajúcou neplodnosťou v Európe a prečo je ich regulácia náročná.

Ilustračné foto. (zdroj: UNSPLASH/CC/Nathan Dumlao)

Odporúčanie: Pár poznámok o smútku

Chimamanda Ngozi Adichie sa preslávila esejou Všetci by sme mali byť feminist(k)ami alebo knihou Polovica žltého slnka, v ktorom ukazuje ako fatálne zasahuje vojna do ľudských životov.

V júli vydalo vydavateľstvo Absynt jej ďalšie dielo - Pár poznámok o smútku. Vyrovnáva sa v ňom so stratou otca, ktorý trpel dlhodobým ochorením obličiek. Jeho zdravotný stav sa náhle zhoršil, pravdepodobne v dôsledku neznámej infekcie.

Kniha je úprimnou spoveďou autorky, ktorá nám pripomína, že aj smútok môže fyzicky bolieť.