Vizita: Hemoroidy sú stále tabu, no potrápia aj mladých ľudí

Leto mnohí z nás využívajú na cestovanie. Či už si idete za oddychom k moru, za kultúrou, alebo len navštíviť starých rodičov žijúcich na druhej strane Slovenska, presuny sú spojené s dlhým sedením v dopravných prostriedkoch: v lietadle, v aute, vo vlaku alebo v autobuse.

V kombinácii s horúcim letným počasím môžu viesť k neželaným zdravotným problémom: ku kŕčovým žilám, ale aj k hemoroidom.

Lekári hovoria, že aj v súčasnosti sa pacienti ešte stále za hemoroidy hanbia, sčasti sa ich boja a v mnohých prípadoch ich dlho podceňujú a zanedbávajú.

Faktom je, že trápia približne 75 percent ľudí od 25 rokov, pričom sa stále častejšie objavujú aj u mladších pacientov.

"Ochorenia konečníka súvisia so životosprávou, dlhým pracovným časom, hodinami, ktoré presedíme a do určitej miery aj so stravou. V minulosti to bol najmä problém starších ľudí. Dnes sa veková hranica pacientov už posúva. Často za nami prichádzajú s problémami aj dvadsaťroční ľudia. Najčastejšie ide o krvácanie, na druhom mieste sú pocity svrbenia v oblasti konečníka," hovorí v staršom rozhovore pre SME chirurg Allen Dimov.

Je úplne normálne, že o ochoreniach konečníka nechcete diskutovať pri obede s kolegami v práci. Získavanie informácií či rád o tomto ochorení by ste však nemali podceňovať.

Ani pocit hanby by vám nemal brániť navštíviť lekára, pretože aj v tomto prípade platí - čím neskôr, tým horšie.

Všetko, čo chce vedieť váš kamarát o hemoroidoch

Redaktorka denníka New York Times, Melinda Wenner Moyerová oslovila lekárov s pomerne jednoduchým želaním, dozvedieť sa o nich viac.

Ich spontánnou reakciou bol sprvu smiech. Slová, ktoré prišli po ňom, by sa dali voľne parafrázovať ako: "Toto je nejaký vtip? New York Times sa chce rozprávať o hemoroidoch?"

Redaktorka reagovala: "Samozrejme, pre kamaráta."

Hemoroidy zapadajú medzi témy, o ktorých ľudia radi čítajú, no komentár a rozprávanie o osobnej skúsenosti nájdete pod takými textami len výnimočne.

Hovoríme pritom o niečom, čo patrí medzi najrozšírenejšie civilizačné ochorenia 21. storočia. Podľa štatistík postihujú až 75 percent ľudí starších ako 25 rokov.

"Ľudia sa za hemoroidy nielen hanbia, ale sa ich aj boja. Do určitej miery tomu rozumiem, je to prirodzené. Lekára väčšinou vyhľadajú, až keď už si nevedia sami poradiť, cítia veľkú bolesť v oblasti konečníka, prípadne krvácajú," hovorí chirurg Allen Dimov.

V texte Všetko, čo chce vedieť váš kamarát o hemoroidoch, sme zhrnuli najdôležitejšie informácie, ktoré by ste o nich mali vedieť.

Tlakomer nemusí byť najmodernejší

Národný portál zdravia uvádza, že problémy s vysokým krvným tlakom (hypertenziou, pozn. red.) zapríčiňujú vo veľkých mestách 12 až 20 percent výjazdov sanitiek.

Pacientom s hypertenziou lekári často odporúčajú, aby si kúpili zariadenie na monitorovanie tlaku. Pravidelné denné domáce meranie totiž poskytuje omnoho jasnejší obraz o zdravotnom stave než to, keď vám zdravotná sestra raz za pár mesiacov odmeria tlak v ordinácii.

Na trhu je k dispozícii široká ponuka tlakomerov. V štúdii, ktorú uverejnil odborný časopis JAMA Internal Medicine, sa vedci pozreli na to, či sa líšia v presnosti merania.

Zaujímalo ich najmä, či nové monitorovacie zariadenia, ktoré sa dajú spárovať s mobilným telefónom, vedú k lepšej kontrole krvného tlaku než staršie modely s manžetami.

Ako ich výskum dopadol, sa môžete dočítať v texte: Ako si správne vybrať tlakomer? Vyberte si taký, ktorý sa vám najviac páči.

Ranné spojenie cigarety s kávou nie je náhoda

Ranné rituály môžu byť rôzne. Niekto si nevie predstaviť deň bez obľúbenej ovsenej kaše a behu, iný zase bez cigarety a prvej šálky kávy.

Pre niektorých fajčiarov dokonca nie je prvá dávka nikotínu vôbec taká uspokojivá, ak si k nej nedajú kávu.

Podľa novej štúdie, uverejnenej v odbornom časopise Neuropharmacology, to však vôbec nemusí byť len náhoda alebo zvyk.

Viac sa môžete dočítať v texte: Vedci skúmali, čo sa deje v mozgu fajčiarov pri pití rannej kávy.

Práca učiteľa sa nedá časovo ohraničiť

Mať ťažkosti sa v súčasnosti nenosí. Všetci sa snažíme ukázať, že sa máme fajn, a že nám je dobre. Dva roky pandémie a vojna na Ukrajine však ukázali, že duševné zdravie je veľmi krehké.

"Podporu potrebovali nielen deti a mladí ľudia, ale aj učitelia,“ hovorí v rozhovore pre SME poradkyňa liniek pomoci IPčko Zuzana Juráneková o Linke podpory pre učiteľov.

Jej zriadenie vníma ako veľký krok destigmatizácie témy duševného zdravia aj medzi špecifickou skupinou, akou sú učitelia.

Najčastejšími témami, o ktorých sa potrebovali porozprávať, boli duševné ťažkosti, konflikty, mobbing a bossing, syndróm vyhorenia, covid-19 a jeho následky, stres či depresívne symptómy a vzťahy na pracovisku.

V rozhovore Psychologička: Školy by mali vytvoriť priestor, kde by učiteľ mohol povedať, čo ho trápi sa kolegyňa Michaela Džomeková rozprávala s poradkyňou liniek pomoci IPčko o tom, kto pracuje na linke podpory učiteľov, s akými problémami sa učitelia obracali na túto linku, alebo ako ich ovplyvnila vojna na Ukrajine.

Podcast Zoom: Genetici upravili psy, zbavili ich problémov

Máme ich v sebe, riadia naše vnútorné cykly, keď sa cítime unavení i ako fungujeme.

Vnútorné hodiny sú kľúčové pre fungovanie nielen ľudí, no zdá sa, že ak nefungujú správne, hromadia sa ďalšie problémy. Ich rozhodenie, môže napríklad viesť k nárastu tukových buniek, čo je dôležitá správa nielen pre pacientov s obezitou.

Tento týždeň v podcaste Zoom zistíme, ako tukové bunky súvisia s cirkadiánnymi rytmami, spoznáme geneticky upravené psy, ktorým odstránili mutáciu pre časté ochorenie kĺbov a dozvieme sa, ako by aktívny život mohol pôsobiť proti riziku demencie.

Z archívu: Rozhovor s chirurgom Allenom Dimovom

"Ľudia sa za hemoroidy nielen hanbia, ale sa ich aj boja. Do určitej miery tomu rozumiem, je to prirodzené. Lekára väčšinou vyhľadávajú, keď už si nevedia sami poradiť, cítia veľkú bolesť v oblasti konečníka, prípadne krvácajú," hovorí pre SME chirurg Allen Dimov, ktorý hemoroidy operuje na IV. chirurgickej klinike Univerzitnej nemocnice Ružinov v Bratislave a tiež v súkromnom chirurgickom centre CHIRKOZ, s. r. o.

V rozhovore - Operuje hemoroidy: Na toalete sa nezdržujte príliš dlho - sme sa rozprávali o tom, či sú hemoroidy dedičné, prečo pri ich liečbe pomáhajú práve kúpele z dubovej kôry, podľa čoho by si mali vyberať toaletný papier ľudia trpiaci hemoroidmi alebo ako dlho trvá, než sa pacient zotaví po ich operácii.

Odporúčanie: Storočie chirurgov

"Dnes sa mi to vidí nepochopiteľné, ale ukazuje sa, do akej veľkej miery sme - až na pár výnimiek - všetci otrokmi zakorenených alebo aspoň bežných predstáv, aké je pre nás náročné prijať niečo nové a najťažšie prijímame, ak sa nám tá novinka vidí pre riešenie zložitých problémov príliš jednoduchá," píše Jürgen Thorwald v knihe Storočie chirurgov.

Ešte pred dvesto rokmi neexistovalo bezbolestné trhanie zubu, nieto ešte pôrod a väčšina cisárskych rezov sa končila smrťou rodiacej ženy.

Áno, aj chirurgia má svoje dejiny. Dokonca sú pestré, napínavé a plné životných paradoxov.

Jürgen Thorwald ich opisuje cez príbehy lekárov, ktorí išli v danej dobe proti prúdu a bojovali za dnes už samozrejmé veci. Napríklad aj za dezinfekciu, čisté biele plášte alebo právo žien na bezbolestný pôrod.