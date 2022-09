Kritický bod celého procesu vás prekvapí.

Ak chcete schudnúť, odborníci radia, aby ste sledovali svoj kalorický príjem.

No a keďže doba pokročila, smartfóny už ponúkajú jednoduchý spôsob, ako to urobiť: stačí jedlo odfotografovať, následne ho identifikuje aplikácia a náš obed či večeru prepočíta na kalórie.

Skutočne nám to pomáha?

V novej štúdii, ktorú uverejnil odborný časopis Journal of the Association for Consumer Research sa vedci rozhodli zistiť, či je fotenie jedla efektívnejšie než manuálne zaznamenávanie prijatých kalórií.

Automatické počítanie kalórií