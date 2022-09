S vekom klesá aj kvalita mužských spermií. Vedkyňa radí, čomu sa treba vyhýbať

Plodnosť ovplyvňuje vek aj životný štýl.

Základná poučka z biológie hovorí, že každá žena sa rodí s určitou zásobou vajíčok, z ktorej čerpá celý život. Ich počet sa s pribúdajúcim vekom znižuje a klesá aj ich kvalita.

U mužov sa nové spermie tvoria počas celého života. Aj to je jeden z dôvodov, prečo o tikaní „biologických hodín“ počúvame najmä v súvislosti so ženským pohlavím.

Aj sociologické štúdie hovoria, že mnohí heterosexuálni muži vo veku 20 rokov veľmi nepremýšľajú o tom, či budú mať deti, alebo kedy by ich mohli vôbec chcieť mať. Podľa vedcov je to však chyba.

„Veľa ľudí si myslí, že muži majú na splodenie detí všetok čas na svete. Výnimočným príkladom je napríklad Mick Jagger, ktorý mal dieťa vo veku 73 rokov. Práve on sa často uvádza ako príklad na posilnenie tohto argumentu. Ale v skutočnosti je veľa vecí, ktoré by mali muži o svojej plodnosti vedieť, ak si raz plánujú založiť rodinu,“ píše na portáli The Conversation vedkyňa Caroline Lawová, ktorá pôsobí na De Montfort University vo Veľkej Británii.

Upozorňuje, že viaceré biologické výskumy naznačujú, že s vekom klesá kvalita mužských spermií, čo môže ovplyvniť ich plodnosť.

Zmenil sa životný štýl, ale nie biológia