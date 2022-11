Biológ: Mnohí odborníci hovoria, že ľudia míňajú priveľa peňazí na drahý moč

Ľudia majú rôzne ranné rituály. Niekto začína deň šálkou kávy alebo čaju, iný zase uprednostní rozpustený vitamín v pohári vody.

Čoraz častejšie sa však ozývajú hlasy odborníkov, ktoré hovoria, že tým si skvalitníme nanajvýš tak moč. A navyše zbytočne plytváme peniazmi.

"Organizmus si nevie uchovávať vitamín C. Keby to vedel, stačilo by, aby sa námorníci pred plavbou len nasýtili citrusovými plodmi a vydržali by sa plaviť bez zdravotných problémov dva mesiace. Ale takto ľudský organizmus nefunguje. Preto si museli nosiť citrusové plody so sebou," hovorí pre SME biológ VIKTOR BIELIK , ktorý pôsobí na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave.

Zároveň vysvetľuje, že väčšina dnešnej populácie má skôr nadbytok vitamínu C než jeho nedostatok.

Nedávno som čítala rozhovor s Pietrom Cohenom, ktorý je docentom na Harvard Medical School. Povedal v ňom, že pre väčšinu ľudí by bolo lepšie, keby každé ráno vypili len plný pohár vody bez akéhokoľvek vitamínu. Mnohí odborníci považujú ich užívanie (vo väčšine prípadov) za nepotrebný zlozvyk. Ako to teda je?

Dôležité je prihliadať na to, aké potreby má organizmus tesne po prebudení. Tým, že počas noci odchádza časť vody z nášho tela dýchaním a vyparovaním, tak niet čo namietať proti tomu, že človek potrebuje po prebudení vypiť pohár vody.

Tiež si myslím, že ranný moč je už dosť zahustený na to, aby sme k nemu pridávali ďalšie minerály a vitamíny.

Z tohto pohľadu nie je nevyhnutné, aby človek musel hneď ráno užiť dávku multivitamínov alebo rozpustiť si šumák vo vode.

Napriek tomu sú skupiny ľudí, ktorým lekári odporúčajú užívanie vitamínov. Kto ich potrebuje?

S nedostatočným príjmom vitamínov a minerálov zápasíme od vzniku ľudstva.

Odpradávna mnohí ľudia, v rôznych situáciách a pri rôznych činnostiach, trpeli nedostatkom vitamínov. Správy o nedostatku vitamínu C sú známe, a to nielen u španielskych moreplavcov.

Historické pramene siahajú až do starovekého Egypta alebo antického Grécka. Už Hippokrates opisoval určité typy ochorení, ktoré súvisia s nedostatkom vitamínu C.

Pri niektorých druhoch ochorení nedokážu pacienti dostať do organizmu požadovanú dávku niektorých minerálov.

Nie vždy to však musí súvisieť s tým, že majú málo minerálov v potrave, ale napríklad s tým, že ich tráviaci trakt nedokáže daný minerál či vitamín resorbovať (vstrebať, pozn. red.) a dostať do krvi.

Lebo jedna vec je, akú máme dávku vitamínov a minerálov v potrave, a druhá vec je, koľko minerálov a vitamínov reálne organizmus využije tým, že sa vstrebú do krvného obehu.

Ak by som modelovým organizmom bola ja - človek, ktorý sa stravuje relatívne zdravo, je ovocie, zeleninu, cvičí pravidelne dvakrát za týždeň, ale nevykonáva v práci namáhavú fyzickú aktivitu - potrebujem ešte konzumovať viac vitamínov vo forme výživových doplnkov?