Vizita: V minulosti psychedeliká zneužívali pouliční šarlatáni, dnes vedci hovoria ich prínosoch

Človek trpiaci depresiou stráca záujem o aktivity, ktoré si dovtedy užíval a nie je schopný vykonávať bežné denné aktivity, pričom tento stav trvá najmenej dva týždne.

Medzi ďalšie príznaky patrí podľa odborníkov strata energie, chuti do jedla, menej alebo viac spánku, úzkosť, znížená schopnosť sústrediť sa, nerozhodnosť, nepokoj, pocit viny, alebo menejcennosti, beznádeje a sebapoškodzovanie či samovražedné myšlienky.

Národný portál zdravia uvádza, že pred piatimi rokmi sa na depresiu na Slovensku liečili len približne dve percentá pacientov.

Tých, ktorí majú jej príznaky je však v spoločnosti podstatne viac.

Experti odhadujú, že ide o 10 až 20 percent populácie. Po pandémii covid-19 však môžeme predpokladať, že tieto čísla sú ešte vyššie.

Čo je však horšie, mnohí nevyhľadajú odbornú pomoc, pretože nevedia, že existuje.

Ako redaktorka venujúca sa témam zdravia musím povedať, že písať o depresii z biologického hľadiska je veľmi náročné. Ide o rozmanité ochorenie, s rôznymi príznakmi a komplikovanými mechanizmami v pozadí, o ktorých stále nevieme ani zďaleka všetko.

Od polovice januára môžu pacienti v kanadskej provincii Alberta zvážiť, či pri liečbe duševných chorôb nechcú okrem štandardných liečebných metód absolvovať aj psychedelikami asistovanú psychoterapiu.

Tento týždeň sa preto v newsletteri Vizita bližšie pozrieme najmä na to, ako by mohli v terapii depresie pomôcť psychedeliká, ako taká terapia vyzerá, alebo akým legislatívnym vývojom si tieto látky prešli.

Rozhovor s Jiřím Horáčkom o psychedelikách

"Ak si kladieme otázku, ako náš mozog vytvára obraz reality, ktorý potom prežívame ako skutočnosť, tak v tomto výskume hrajú psychedeliká úplne nezastupiteľnú rolu," hovorí pre SME psychiater Jiří Horáček, vedúci Centra pokročilých štúdií mozgu Národného ústavu duševného zdravia (NUDZ) v Prahe a prednosta Kliniky psychiatrie a lekárskej psychológie na 3. Lekárskej fakulte Karlovej univerzity.

"Vieme presne, ako a kde v mozgu fungujú, a aj to, ako menia obraz reality tak, ako ho klient prežíva. Preto sú zásadnými výskumnými nástrojmi," dodáva.

Psychedeliká môžu veľmi účinne fungovať v prípade terapie depresie. Ak táto terapia zafunguje, nastáva u pacienta dramatická pozitívna zmena.

"O dve hodiny je klient rovnaký, ako bol pred rokom alebo predtým, než sa u neho začala depresívna perióda," opisuje Horáček.

V rozhovore s názvom: Psychiater: Antidepresíva zachránia milióny životov. Zaberajú pomaly, psychedeliká nastupujú okamžite, sa dočítate ako sa vedci dopracovali k tomu, že sľubnými látkami by v prípade liečby depresie mohli byť psilocybín a ketamín, v čom je mechanizmus pôsobenia psychedelík iný, v porovnaní s klasickými antidepresívami, alebo ako vyzerá psychedelikami asistovaná psychoterapia.

Profesor Jiří Horáček. (zdroj: Archív J.H.)

Psychedeliká symbolizovali hedonizmus a násilie

Pacienti v kanadskej provincii Alberta môžu zvážiť, či pri liečbe duševných chorôb nechcú okrem štandardných liečebných metód absolvovať aj psychedelikami asistovanú psychoterapiu.

Od 16. januára 2023 je táto možnosť legálne dostupná, ak ju pacient podstúpi u registrovaného a licencovaného psychoterapeuta v provincii, pričom je nutné, aby na liečbu dohliadal aj psychiater.

"Pohľad na psychedeliká sa mení. Samozrejme, ide to rýchlejšie v liberálne orientovaných štátoch, ale je to primárne odborná otázka," hovorí v nedávnom rozhovore pre SME psychiater Jiří Horáček.

"Nová politika provincie Alberta môže vytvoriť precedens, ktorý Kanaďanov posunie o krok bližšie k akceptovaniu psychedelík ako liečivých látok. Historicky boli tieto látky vyhľadávané na rekreačné na neklinické účely. Ak nás však marihuana niečo naučila, tak to, že použitie týchto látok v medicíne môže byť krátkou zastávkou pred ich dekriminalizáciou a komercializáciou," objasňuje na portáli The Conversation Erika Dycková, profesorka na Katedre výskumu histórie zdravotníctva a sociálnej spravodlivosti na University of Saskatchewan v Kanade.

"Psychedelické drogy vrátane LSD, psilocybínu (látka z takzvaných magických húb, pozn. red.), MDMA (extáza) a DMT (ayahuasca), sú kriminalizovanými látkami vo väčšine jurisdikcií po celom svete. Niektorí naznačujú, že je čas prehodnotiť ich ako lieky. Niekoľko provincií dokonca uvažuje o úplnej dekriminalizácii psychedelík, tvrdiac, že prirodzene sa vyskytujúce rastliny a huby, dokonca ani tie 'magické', by nemali podliehať právnym obmedzeniam," dodáva.

Hoci odborníci chápu predsudky verejnosti, upozorňujú, že historická povesť psychedelík by nemala zatieniť ich pozitívne prínosy, ktoré ukazuje súčasný výskum.

Viac o tejto téme sa dočítate v texte: Psychedeliká symbolizovali hedonizmus a násilie. Ako je možné, že prišla ich renesancia?

Holohlavec, ľudovo aj lysohlávka, patrí medzi takzvané "magické huby". (zdroj: Adobe Stock)

Ochorenie ALS dostane rodinu často až do existenčných problémov

Amyotrofickou laterálnou sklerózou (ALS) trpel napríklad bývalý český premiér Stanislav Gross, slovenský futbalový reprezentant Marián Čišovský alebo svetoznámy fyzik Stephen Hawking.

Pred niekoľkými rokmi na toto ochorenie upozornila aj celosvetová výzva Ice Bucket Challenge. Známe osobnosti sa v nej oblievali studenou vodou a prispievali na výskum liečby.

ALS postihuje kostrové, dýchacie, žuvacie, ale aj prehĺtacie svaly. Nastáva porucha výživy motorických nervových buniek. Tie začnú v mozgu a v mieche odumierať a nedokážu prenášať vzruchy do svalov. Znamená to, že pacient nemôže chodiť, poriadne prehĺtať a hovorí len s veľkými ťažkosťami.

„Pacient s ALS je plne pri vedomí až do posledných dní či hodín. Vo väčšine prípadov si svoj stav uvedomuje. Vníma, že odchádza, vníma každé zhoršenie pohyblivosti, prehĺtania aj dýchania. Uvedomuje si aj to, že zomiera,“ hovorí pre SME lekárka Martina Kozovská, ktorá roky pracovala v Liečebni sv. Františka v Bratislave, kde sa starala aj o pacienta s týmto ochorením.

V rozhovore: Lekárka: Ochorenie ALS dostane rodinu často až do existenčných problémov. A štát nereaguje adekvátne promptne sa dočítate, aké sú počiatočné príznaky amyotrofickej laterálnej sklerózy, ako často sa stáva, že týmto ochorením trpí mladý človek, alebo dokedy si pacient s ALS uvedomuje, čo sa deje.

Lekárka Martina Kozovská roky pracovala v Liečebni sv. Františka v Bratislave. (zdroj: Marko Erd)

Rozhovor si môžete vypočuť aj ako podcast:

Hra s domčekom pre bábiky rozvíja priestorové myslenie

Niektorí z nás vedia bez problémov nakrájať tortu na rovnomerné kúsky a rozložený nábytok hravo poskladať ľavou zadnou. Iný zas robí problém už len predstava, ako sa zbalia do auta na dovolenku tak, aby sa im do kufra všetko zmestilo. A navigovanie je pre nich nočná mora.

Všetky tieto činnosti spája schopnosť priestorového myslenia. Používame ho na pochopenie vlastností objektov, ako je ich umiestnenie, veľkosť a tvar, a tiež vzťahu medzi objektmi.

Ľudia, ktorí majú tieto schopnosti silné, sa s väčšou pravdepodobnosťou budú zaujímať o technické odbory (ang. STEM – science, technology, engineering, mathematics) a vyberú si školu či kariéru zameranú na túto oblasť.

Výskumníčka Emily Farranová z Univerzity v Surrey v Anglicku to nepovažuje za nič zvláštne. Poukazuje na to, že v matematike sa tieto schopnosti využívajú pri grafoch na znázornenie vzorcov, pochopení mierky diagramu slnečnej sústavy alebo pri používaní priestorového usporiadania periodickej tabuľky na pochopenie chemických vzťahov.

Viac sa dočítate v texte kolegyne Michaely Džomekovej s názvom: Ak chce vaše dieťa domček pre bábiky či farmu, kúpte mu ich. Rozvíjajú priestorové myslenie.

Domček pre bábiky môže byť aj užitočnou hračkou. (zdroj: FOTO - ADOBE STOCK)

Poradíme, ako vydržať mesiac bez sociálnych sietí, aj čo robiť s opicou

Každý Slovák a Slovenka starší ako 15 rokov, vypije ročne 13,3 litra čistého alkoholu. Tvrdí to Národný portál zdravia. V prepočte je to 530 veľkých pív alebo 160 fliaš vína.

Na sociálnych sieťach zas trávime v priemere hodinu až viac denne. Môžeme aj v tomto prípade hovoriť o závislosti? A čo sa stane, keď sa rozhodneme na mesiac odpojiť?

Pravidelne, raz za mesiac, sa Vizita zmení. Formálne rozhovory s odborníkmi vystrieda priateľská debata.

Budem sa v nej totiž rozprávať so svojou kamarátkou, biologičkou Simonou Schwarzovou, ktorú môžete poznať aj z podcastu Dve baby aj o vede.

V novej epizóde sme sa rozprávali o tom, čo sa v našom tele deje po vypití alkoholu a pozreli sa aj na to, ako na nás vplývajú sociálne siete.

Denisa Koleničová a Simona Schwarz. (zdroj: SME)

Podcast Zoom: Zemské jadro sa zrejme prestalo otáčať

Pod nohami máme obrovský mechanizmus, vďaka ktorému vlastne existujeme. Teraz sa však zdá, že zemské jadro sa možno prestalo otáčať... a napriek našej intuícii to vôbec nemusí byť katastrofická správa. Pretože jadro iba mení svoj smer.

Tento týždeň sa v podcaste Zoom vyberieme na výlet do hlbín našej planéty, dozvieme sa, čo robí s našou imunitou pitie, stres či nesprávna strava a zistíme, či parazitická huba podobná tej z The Last of Us naozaj nejestvuje.

Z Archívu: Ak antidepresíva nezaberú do týždňa, treba sa zamyslieť

"Antidepresíva by mali zabrať najneskôr do troch týždňov. Moja skúsenosť je taká, že ak nezaberú do týždňa, tak sa treba zamyslieť, pretože väčšinou zaberajú do piatich až siedmich dní, hovorí pre SME známy český psychiater Cyril Höschl.

"Hovorí sa, že ľahké depresie sú vhodnejšie pre psychoterapiu, stredné pre oboje (terapiu aj biologickú liečbu, pozn. red) a ťažké najmä pre biologickú liečbu," dodáva.

Aby bola téma liečba depresie, ktorej sa venujeme v tejto Vizite, vyvážená, dávam do pozornosti starší rozhovor so psychiatrom Cyrilom Höschlom: Psychiater Höschl: Ak antidepresíva nezaberú do týždňa, treba sa zamyslieť.

Dozviete sa v ňom, čo dnes vieme s istotou povedať o depresii, ako vyzerá na neurobiologickej úrovni, čo sa deje v štítnej žľaze pacientov s depresiou, akú úlohu hrá v ich liečbe psychoterapia alebo či sa dá naozaj vyliečiť.

Psychiater Cyril Höschl. (zdroj: Archív C.H.)

Odporúčanie: Kniha Tá bolesť ťa prejde

"Akákoľvek posratá pretvárka, že je človek nad vecou, a tiež potreba tváriť sa, že sa nás kritika, nenávisť či ľahostajnosť okolia netýkajú, je brzdenie samých seba:"

Kniha Tá bolesť ťa prejde. (zdroj: Denisa Koleničová)

Kolegyňa Michaela Žureková vydala minulý rok svoju knižnú prvotinu. Venuje sa v nej zápasom, ktoré vo svojom vnútri prežívajú queer ľudia každý deň.

A nie vždy majú šťastný koniec.

Kniha Tá bolesť ťa prejde je pre mňa výnimočná aj tým, že v nej je kus vnútra našej spoločnej priateľky Niny. Viem, že rozprávať svoj príbeh pre ňu vôbec nie je jednoduché, no o to som vďačnejšia za to, že to urobila.

Minulý týždeň získala kniha ocenenie iniciatívy Inakosť. Hoci sa už ťažko zháňa, určite stojí za prečítanie.