Urológ: Zlomený penis je kuriozita. Väčšinou sa to stane, keď je partnerka v polohe na partnerovi

Väčšina z nás si návštevu urológa spája s vážnymi ochoreniami, akými sú rakovina prostaty či obličkové kamene. Vyskytnú sa však aj problémy, o ktorých sa hanbíme hovoriť. Reč je erektilnej dysfunkcii, úniku moču alebo o zraneniach, ktoré si pacienti spôsobili počas pohlavného styku.

„Je ľudské hľadať skratky a obchádzať zdĺhavé postupy. Často sa o seba nestaráme, zanedbávame sa, ale keď máme ťažkosti, chceme tabletku, ktorá všetko vyrieši,“ hovorí v rozhovore pre SME urológ JÁN ŠVIHRA mladší.

„Bohužiaľ, takto to nefunguje. Jednoducho, keď človek dvadsať rokov pracuje na zlom životnom štýle, čo vyústi do poruchy erekcie, tak obyčajná tabletka na to nezaberie,“ dodáva.

V rozhovore sa dočítate: Čo sú najčastejšie príčiny erektilnej dysfunkcie.

Aká je spojitosť medzi problémami s erekciou a srdcovo-cievnymi ochoreniami.

Čo vedie k tomu, že sa tepny v penise upchajú.

Či niektoré lieky (antidepresíva alebo lieky na tlak) môžu viesť k erektilnej dysfunkcii.

Ako urológovia rozlišujú, či je príčinou erektilnej dysfunkcie psychologický problém, alebo fyziologický.

Ako funguje viagra a či môže naozaj vyriešiť problémy s erekciou.

Či môže po predávkovaní týmto liekom nastať stav, keď má pacient stoporený penis aj niekoľko hodín a nechce klesnúť.

Ako lekári postupujú v týchto prípadoch.

Či sa dá penis zlomiť a ako pacient rozpozná, že došlo pri pohlavnom styku k tomuto typu úrazu.

Ako sa zlomený penis lieči.

Aké sú bežnejšie zranenia, ktoré vznikajú pri pohlavnom styku.

Či únikom moču trpia častejšie ženy, alebo muži a či sa s týmto problémom dá niečo robiť.

Keď sa povie urológ, predstavím si človeka, ktorý rieši závažné ochorenia, akými sú rakovina prostaty alebo obličkové kamene. Ako mi však s úsmevom povedal jeden môj kolega, nie je to tak. Urológ rieši všetko – od problémov s erekciou až po „nejde mi cikať“. Je to naozaj tak?

Väčšinu našich pacientov tvoria muži. Dá sa povedať, že máme na starosti mužské pohlavné zdravie. Pacienti berú urológa ako lekára, ktorý rieši problémy s prostatou, erekciou, ale aj ďalšie podobné veci.

Okrem toho sa venujeme napríklad aj obličkovým kameňom. V tomto prípade nás vyhľadávajú muži aj ženy. Ženy k nám chodia najmä pre opakované zápaly močového mechúra a únik moču.

Profesor urológie Nelson Bennett pre New York Times povedal, že práca urológa má dve časti. Jedna je riešenie vážnych chorôb a druhá je spojená s kvalitou života. Pacientom preto často hovorí, že nikto ešte nezomrel na to, že nemá erekciu, to však neznamená, že taký človek netrpí. O Slovákoch a Slovenkách sa hovorí, že často ignorujeme preventívne prehliadky a lekára vyhľadáme až vtedy, keď máme naozaj veľké bolesti. Navštevujú pacienti urologickú ambulanciu aj s problémami týkajúcich sa kvality života?

Veľa sa venujem aj prevencii v urológii. Urológia je zaujímavá tým, že polovicu práce tvoria operácie a druhú ambulantná starostlivosť. Nie je veľa odborov, ktoré by to mali takto nastavené.

V ambulancii tvoria veľkú časť prípadov práve preventívne prehliadky mužov. Snažím sa robiť najväčšiu osvetu, akú môžem, pretože máme štatistiky Slovenskej urologickej spoločnosti, ktoré hovoria, že k nám na preventívne prehliadky chodí iba 14 percent mužov.

Pritom po päťdesiatke sú povinné. Každý muž bez výnimky musí ísť po dovŕšení tohto veku k urológovi. Páni nás musia navštíviť aj v prípade, že nemajú žiadne ťažkosti.

Slovákom sa to však veľmi ťažko vysvetľuje. Ľudia vyhľadávajú lekára vtedy, keď ich niečo trápi. Aj na to tu sme, ale to už nie je prevencia.

Tá slúži na vybrané ochorenia. V urológii je to prostata u mužov, vďaka ktorej, aj v prípade, že nemajú žiadne ťažkosti, môžeme odhaliť počiatočné štádium rakoviny prostaty. V skorých štádiách sa rakovina nemusí prejavovať, no už tam môže byť. A vtedy vieme človeku pomôcť. Preto majú preventívne prehliadky zmysel.

Čo sa týka erekcie, je dôležitá pre kvalitu života muža – potrebuje ju dosiahnuť a udržať. To sú dva parametre, ktoré sa hodnotia. Aj toto diagnostikujeme a liečime v ambulanciách. Erektilnú dysfunkciu určite netreba podceňovať.

Čo sú najčastejšie príčiny erektilnej dysfunkcie?