Lapali po dychu a kričali vo svojej hrobke. Prípady pochovania zaživa sú ojedinelé, no stále sa dejú

Docent medicíny vysvetľuje, ako je to možné.

Už niekoľko hodín platilo vyhlásenie koronera, že 82-ročná žena je mŕtva. Previezli ju teda do pohrebného ústavu. A tam zistili, že je stále nažive.

Nie je to úryvok z lacnej detektívky ani strašidelná historka, ktorá desiatky rokov koluje medzi ľuďmi. Ide o skutočný príbeh, ktorý sa stal pred niekoľkými týždňami v štáte New York. O prípade informovala CNN.

Podobný incident sa stal nedávno v Iowe. Zdravotná sestra vyhlásila za mŕtvu 66-ročnú ženu s včasnou demenciou, ktorá navyše trpela silnými úzkosťami a depresiou. Neskôr, keď pracovníci pohrebného ústavu rozopli vak, v ktorom sa nachádzalo telo, zistili, že žena lapá po dychu.

Centrum starostlivosti o pacientov s Alzheimerovou chorobou, v ktorom pracovníci pochybili, dostalo pokutu 10-tisíc dolárov, uviedol denník New York Times.

"Našťastie, tieto udalosti sú veľmi zriedkavé. Ale strach z nich je hlboko zakorenený. Dosvedčuje to aj starý námorný zvyk. Pri šití plátna, do ktorého bolo zabalené mŕtve telo, pretiahol námorník posledný steh cez nos nebožtíka. Predpokladalo sa, že prepichnutie do nosa je dostatočne silný stimul na to, aby sa prebudil každý, kto je ešte nažive," vysvetľuje v texte na portáli The Conversation Stephen Hughes, docent medicíny na Anglia Ruskin University v Cambridgei vo Veľkej Británii.

Dnes už je potvrdenie smrti oveľa menej brutálne. Stačí, ak lekár určitý čas nepočuje, že pacient dýcha, nebije mu srdce, má rozšírené zrenice alebo nereaguje na akýkoľvek podnet. To všetko by malo znamenať, že človek zomrel.

"Všetci lekári vedia, ako to zistiť, rovnako ako si všetci uvedomujú svoje povinnosti," píše Hughes.

Napriek tomu sa vyskytli prípady, keď lekári potvrdili smrť, no pacient neskôr vykazoval známky života. Podľa odborníka môže byť príčinou roztržitosť lekára, ale aj niektoré látky, ktoré spôsobia, že pacient nejaví známky života.