Detský neurológ: Ak dieťa v škole nahlas počíta, urobí pauzu a opäť pokračuje, malo epileptický záchvat

Rozprávali sme sa s Gonzalom Ramosom Riverom.

Keď mal šesť rokov, videl prvýkrát epileptický záchvat. Dostal ho jeho otec počas spoločného sledovania televízie.

Dnes pomáha v Univerzitnej nemocnici Martin liečiť detských pacientov, ktorí trpia rôznymi neurologickými ochoreniami, pričom sa zameriava práve na epilepsiu.

"Niekedy je to boj. Spomínam si na jednu detskú pacientku. Bol to zvláštny prípad. Záchvaty mala už ako trojmesačné dieťa. Keď už bola schopná to vnímať, hovorila, že vždy cítila predzvesť, že záchvat príde, že bude vedieť, čo sa stane, mala čudný pocit v žalúdku a mľaskala," hovorí pre SME detský neurológ Gonzalo Alonso Ramos Rivera.

"Navyše, patrila do skupiny farmakorezistentných pacientov. Nálezy na vyšetreniach boli nevýrazné, a tak bola v jej prípade spochybnená diagnóza epilepsie. Opakovane skončila na psychiatrii. Záchvaty u nej pretrvávali, mávala ich každý deň. Zistili sme, že vychádzajú z jednej konkrétnej časti v mozgu. Išla do Brna, lekári vyhodnotili, že je vhodná na podstúpenie chirurgického zákroku. Po ňom prestala mať záchvaty. To už mala 18 rokov."

V rozhovore sa dočítate: Čo sa deje v mozgu pacientov a pacientok s epilepsiou.

Aké sú typické prejavy epileptického záchvatu.

Či existuje pravdepodobnosť, že záchvaty sa budú časom ešte zhoršovať.

Aký je rozdiel medzi fokálnymi a gelastickými epileptickými záchvatmi.

Ako vyzerá liečba epilepsie.

Či lekár musí pacientovi vždy nasadiť antiepileptiká.

Aké sú nežiaduce účinky týchto liekov.

Aká je pravdepodobnosť, že dieťa bude mať epilepsiu, ak ju mal jeden z rodičov.

Prečo je na Slovensku málo detských neurológov.

Čo považuje detský neurológ za najťažšiu časť svojej práce.

Štatistiky hovoria, že tri štvrtiny pacientov s epilepsiou tvoria deti a dospievajúci. Je to naozaj tak?

Krivka výskytu epilepsie podľa veku má dve maximá.

Jeden vrchol je v skorom detskom veku, a to v dôsledku poškodenia mozgu, napríklad pri pôrode u predčasne narodených detí, v dôsledku vývojových vrodených chýb mozgu a rôznych genetických porúch, ktoré sa zvyčajne prejavujú už v skorom detskom veku. Z toho vyplýva, prečo je vyšší výskyt epilepsie u detí.

Druhý vrchol je u seniorov. Je to zapríčinené tým, že v tomto veku sa častejšie objavujú nádory, mŕtvice a podobné záležitosti.

Napriek tomu, že existujú tieto dva vrcholy, môže sa stať, že sa epilepsia u pacienta prejaví aj v strednom veku, napríklad v tridsiatke alebo štyridsiatke?

Samozrejme. Treba povedať, že epilepsia je po bolesti hlavy najčastejším neurologickým ochorením v detskom veku.

Môže sa však vyskytovať v akomkoľvek veku, pričom ochorenie zasahuje rovnako mužov aj ženy.

Čo sa deje v mozgu pacientov s epilepsiou?