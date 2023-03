Kedy je cumeľ užitočný? Nie je to módny doplnok, na pieskovisku ho dieťa naozaj nepotrebuje, hovorí expertka

Na cumeľ nedávajte med či cukor.

Nie sú dáta o tom, že by boli cumle vyslovene nebezpečné, majú svoje pozitíva aj negatíva. (Zdroj: Adobe Stock)

Čerství rodičia takmer denne stoja pred rozhodovaním, ako dieťaťu poskytnúť to najlepšie. Spanie v samostatnej postieľke či v spoločnej posteli s rodičmi, dojčiť alebo nie, kedy začať s príkrmami? Jednou z častých otázok je aj to, či dať nepokojnému potomkovi cumlík.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V niektorých rodinách príde s riešením samo dieťa. Tak to bolo aj v prípade Márie Svítok Majerčákovej, ktorá svojmu bábätku cumlík nedáva, pretože akýkoľvek jeho tvar odmieta.

"Niekedy si vravím, že je to škoda, lebo musím hľadať iné spôsoby, ako ho upokojiť. Na druhej strane, od iných mám počúvam, že by som vlastne mala byť rada, pretože pri odúčaní od cumľov prežívali galeje," približuje matka dvojmesačného chlapčeka.

Rozália Hubeňáková do štvrtého mesiaca dcére cumlík neponúkala. Hovorí, že zrejme to nevyskúšali, pretože v noci dobre spala. No keď sa začali ozývať zúbky, ponúkli jej aj cumlík. Dnes, keď má dievčatko takmer rok, je väčšinu času bez neho a máva ho, iba keď je naozaj unavená alebo nervózna.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Existuje vek, v ktorom by mali deti opustiť rodičovskú posteľ? Odborníčky poznajú odpoveď Čítajte

Odborníčky sa v odpovediach zhodujú, že rodičia, ak nemusia, nemali by siahať po cumlíku.

Detská lekárka Kristína Visolajská zdôrazňuje, že nie sú dáta o tom, že by boli cumle vyslovene nebezpečné, majú svoje pozitíva aj negatíva. Za najlepší spôsob, ako upokojiť dieťa, považuje dojčenie.

Psychologička Mária Balážová hovorí, že ľudia skúsenosťami prišli na to, že sanie okrem toho, že slúži dieťaťu na prežitie, aj upokojuje. Aj keď z psychologického uhla pohľadu sa nedá cumlík vnímať ako vhodný či nevhodný, odporúča skúšať aj iné druhy upokojovania. Pripomína, že plač dieťaťa nemusí nutne vždy znamenať diskomfort.

"Dieťa si môže plačom prirodzene vyplavovať nahromadené napätie a je to úplne prirodzený mechanizmus, iný deti vlastne ani nemajú k dispozícii," vysvetľuje.

V texte sa dočítate: Kedy by dieťa už nemalo mať cumeľ.

Aké sú negatíva cumlíka.

Ako vplýva na vývoj úst a zubov.

Či má jeho používanie výhody​​​​​.

Ako možno cumlík odstrániť.

Ročné dieťa by už cumlík nemalo mať