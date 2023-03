Tehotné ženy by mali tri hodiny pred spaním stlmiť svetlo. Zníži to riziko tehotenskej cukrovky

Gestačný diabetes ohrozuje aj dieťa.

Keď po celom dni zaľahneme v posteli, často nesiahneme po knihe, ale po mobilnom telefóne či tablete. Prebehneme si súhrn správ, začítame sa do zaujímavého rozhovoru alebo skontrolujeme sociálne siete. Občas sa pritom zabudneme a pred modrým svetlom malého displeja strávime ešte desiatky minút.

Štúdia, ktorú nedávno publikoval American Journal of Obstetrics and Gynecology Maternal Fetal Medicine , však naznačuje, že tehotné ženy by si mali vybrať iný spôsob trávenia času pred spaním. A to preto, aby tak znížili riziko vzniku tehotenskej cukrovky, ktorá ak je neliečená, môže ohroziť najmä správny vývin plodu.

V texte sa dočítate: Aké sú riziká tehotenskej cukrovky.

Ako počas výskumu zbierali dáta od tehotných žien.

Aké výsledky výskum priniesol.

Čo môžu ženy urobiť pre zníženie rizika.

Výskumníci, ktorí za novou štúdiou stoja, radia ženám niekoľko hodín pred spaním stlmiť svetlá a vypnúť alebo aspoň znížiť jas obrazovky počítača či smartfónu.

Ženy v ich výskume, u ktorých sa vyvinul gestačný diabetes mellitus, boli totiž tri hodiny pred spaním viac vystavené svetlu. Od tých, u ktorých cukrovku nediagnostikovali, sa pritom nelíšili v úrovni aktivity či v tom, ako sú počas dňa či spánku vystavené svetlu.

"Naša štúdia naznačuje, že vystavenie svetlu pred spaním môže byť nedostatočne rozpoznaný, no ľahko modifikovateľný rizikový faktor gestačného diabetu," hovorí vedúca autorka štúdie Minjee Kim.

Nejde o prvú štúdiu, ktorá sa zameriava na vzťah množstva svetla a rozvoja cukrovky. Zvýšenému riziku cukrovky druhého typu sú vystavení ľudia pracujúci na pracovné zmeny a vyššia miera rizika sa ukázala aj pri nočnom vystavení vonkajšiemu umelému svetlu.

Tehotenská cukrovka je riziková pre dieťa