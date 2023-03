Žijú vo vysokých nadmorských výškach a majú menej metabolických ochorení. Vedci zisťovali prečo

Podľa odborníkov sa mení spaľovanie tukov aj cukrov.

Vo vzduchu, ktorý bežne dýchame, sa nachádza približne 21 percent kyslíka. No ak by ste sa podujali uskutočniť expedíciu do väčších výšok, narazili by ste aj na problém s takzvanou hypoxiou, teda nedostatkom kyslíka.

V oblastiach, ktoré sa nachádzajú vo výške 4500 metrov nad morom, je ho vo vzduchu približne iba jedenásť percent. Na takýchto miestach žijú zhruba dva milióny ľudí.

Napriek tomu môže mať toto prostredie aj určité prínosy pre ľudské zdravie.

Ľudia, ktorí v takých podmienkach dlhodobo žijú, trpia v nižšej miere metabolickými ochoreniami, napríklad cukrovkou, obezitou, nadmerným množstvom cholesterolu alebo ochorením koronárnych artérií.

Ako je to možné, sa snažili objasniť vedci z Gladstone Institutes v San Franciscu. A opísali to v článku, ktorý uverejnil odborný časopis Cell Metabolism.

Ukázali, ako chronicky nízke hladiny kyslíka, aké sa vyskytujú vo vysokých nadmorských výškach, ovplyvňujú to, akým spôsobom myši spaľujú cukry a tuky.