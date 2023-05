Koľko krokov je dosť? Nie každý potrebuje dosiahnuť métu 10-tisíc, aby pomohol svojmu zdraviu

Dôležitú úlohu hrá aj vek.

So zvyšujúcim sa počtom krokov riziko predčasného úmrtia klesá. (Zdroj: FOTO - ADOBE STOCK)

Text pôvodne vyšiel v denníku Washington Post.

Možno ste už počuli, že denne by ste mali pre svoje zdravie odkráčať desaťtisíc krokov. No v skutočnosti to nie je neohybné pravidlo.

Výskum ukazuje, že s pribúdajúcim vekom môžete urobiť menej krokov a napriek tomu mať z toho významný úžitok.

Ak máte viac ako šesťdesiat rokov, mohli by ste cieľ napríklad znížiť takmer o polovicu a zostať zdravý.

„Neexistuje jedno magické číslo,“ hovorí výskumníčka fyzickej aktivity a odborná asistentka kineziológie na University of Massachusetts Amherst Amanda Paluchová.

Nižšie riziko predčasného úmrtia aj cukrovky

Vo veľkej analýze výskumov na túto otázku, publikovanej v roku 2022 v časopise Lancet Public Health, vedci zistili, že so zvyšujúcim sa počtom krokov za deň klesá riziko predčasného úmrtia.