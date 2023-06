Naozaj nepotrebujeme slnečné okuliare ani opaľovacie krémy? Lekári odpovedajú šarlatánovi

Český pseudolekár zase škodí.

Sú slnečné okuliare a opaľovacie krémy naozaj dôležité? Alebo je to len marketingový ťah spoločností, ktorý využíva nevedomosti a strach ľudí?

Debatu na túto tému rozprúdil na sociálnych sieťach bývalý profesionálny futbalista a dnes známy český funkčný lekár Jan Vojáček, ktorého na instagrame sleduje takmer 90-tisíc ľudí.

„Prečo nenosím slnečné okuliare? Pretože je pre mňa dôležité mať zdravý vzťah so slnkom a prirodzeným svetlom, a tak udržiavať v zdravom chode cirkadiánne rytmy. To mi prináša okrem iného to, že nepoužívam opaľovacie krémy, pretože moja koža je dobre pripravená na intenzitu slnka,“ vysvetľuje v pôvodnom príspevku na sociálnych sieťach.

Dodáva, že s vystavovaním sa na slnku zachádza „vnímavo, citlivo a múdro“. Tak, aby si jeho typ kože postupne zvykol na intenzitu slnka.

Vedecké štúdie však ukázali, že používanie opaľovacích krémov nielenže znižuje účinok starnutia spôsobený slnkom, ale najmä znižuje riziko spálenia a vzniku rakoviny kože.

Potom, čo sa voči príspevku sa ohradili aj viacerí odborníci, Vojáček ho stiahol zo sociálnych sietí.

"Absolútne sa nestotožňujem s jeho tvrdeniami. Neprimerané nadmerné vystavovanie kože, slizníc a očí UV žiareniu bez ochrany, dokázateľne vedie nielen k akútnym následkom typu spálenie a podobne, ale aj ku zmenám v bunkovej DNA. Tieto zmeny nepatria k tým dobrým," hovorí pre SME dermatologička Karolína Baumgartnerová.

Dodáva, že dôsledkom takýchto zmien môže byť aj rozvoj rakoviny kože, prípadne aj degeneratívne zmeny v oku, ktoré môžu viesť k slepote.

"Americká pediatrická spoločnosť odporúča nosenie slnečný okuliarov už u dojčiat," pridáva zaujímavý postreh expertka.

Jan Vojáček patrí k najznámejším praktikom takzvanej funkčnej medicíny v Českej republike.

Funkčná medicína je forma alternatívnej medicíny, ktorá zahŕňa neoverené alebo vyvrátené metódy. Mnohí odborníci ju označujú aj za pseudovedu alebo šarlatánstvo.

Český klub skeptikov Sisyfos mu udelil v roku 2020 ocenenie Bludný balvan „za odvážnu redefiníciu epigenetiky a za takmer úspešné znovuobjavenie základného učiva normálnej a patologickej fyziológie.“ Ocenenie udeľujú vedeckým podvodníkom a za pseudovedu.

Čo teda o téme slnečných okuliarov a opaľovacích krémov hovoria odborníci a vedecké štúdie? Zhŕňame to v nasledujúcom texte.

Ako fungujú opaľovacie krémy?

Všetky opaľovacie krémy majú dve hlavné časti: aktívnu zložku a emulziu.

Aktívna zložka nás chráni pred slnkom. Tvoria ju UV absorbéry a UV reflektory.