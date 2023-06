Neurológ: Nespavosť má každý a všetci chcú tabletky. No oblbovákmi sa zlý spánok nevyrieši

Rozprávali sme sa s Michalom Minárom.

"Tras je príznak. Z medicínskeho hľadiska ide o rytmický pohyb končatín alebo častí tela. Dôležité je, že pacient ho nevie ovládať a ani stlmiť. Ak je naozaj intenzívny, začína pacientovi prekážať v bežných aktivitách. Práve to človeka najčastejšie privedie k lekárovi," hovorí pre SME neurológ MICHAL MINÁR, ktorý ktorý pracuje na II. neurologickej klinike LF UK a UNB v Bratislave.

Dodáva, že pre Slovákov je stále háklivou otázkou, aký vplyv na ich tras má požitie alkoholu.

"Vždy, keď sa to pýtam, mám pocit, že sto percent Slovákov nepije, všetci sú zarytí abstinenti. Vtedy sa treba opýtať opatrne, či sa tras zmení, keď si pacient dá náhodou jeden pohárik na oslave narodenín alebo na Silvestra."

Upozorňuje nás telo trasom, že niečo nie je v poriadku?

U každého človeka je prítomný fyziologický tras. Je to prirodzený tras, normálny, ktorý sa prejavuje na prstoch alebo na rukách. Je však taký jemný, že si ho často ani neuvedomujeme. Zvýrazní sa, keď sme hladní, unavení, v strese, po namáhavom cvičení alebo keď si dáme viac kávy.

Existuje aj tras, ktorý je prítomný stále a môže nám už brániť v nejakých činnostiach. Vtedy už ide o znak nejakého ochorenia a mali by sme vyhľadať odborníka.

Ak vnímame, že sa naše telo po cvičení trasie, je to zlé znamenie?

Samozrejme, ide o intenzitu cvičenia. Ak som cvičil rok stále rovnako, nikdy som sa netriasol a zrazu sa trasiem, tak sa asi niečo deje.

Ale keď mám normálnu intenzitu tréningu, raz to preženiem a potom sa mi trasú nohy, tak logicky si človek uvedomí, že to asi iba prehnal.

Rovnako je to aj so stresom. Človek má v práci nejaký stres stále, ale keď sa nakopia situácie, ktoré nám robia veľké emočné vypätie, a do toho si dáme tretiu kávu a pätnástu cigaretu, tak nebude žiadnym prekvapením, že sa nám budú triasť ruky. Sú to však len okamihy.

Ak tras pretrváva, odkedy sa zobudíme, až kým ideme spať a prekáža nám pri bežných činnostiach, je to znak choroby.

Čo je vlastne tras?

Tras je príznak. Z medicínskeho hľadiska ide o rytmický pohyb končatín alebo častí tela.

Dôležité je, že pacient ho nevie ovládať a ani stlmiť. Môže sa vyskytnúť počas celého dňa, väčšinou zmizne počas spánku. A ak je naozaj intenzívny, začína pacientovi prekážať v bežných aktivitách.

Práve to človeka najčastejšie privedie k lekárovi. Buď je tras taký výrazný, že mu prekáža esteticky - napríklad, že sa ľudia v reštaurácii pozerajú, ako sa mu trasú ruky alebo nevie robiť niečo, čo predtým vedel robiť.

Môže sa stať, že sa nevie ani podpísať a v banke mu už neuznajú podpis. Pacienta privedú k lekárovi práve takéto veci, keď ho tras začne obmedzovať v bežných činnostiach.

Platí, že ľudia vyhľadávajú lekára, až keď je tras naozaj veľmi výrazný?

Je to veľmi individuálne.

Sú ľudia, ktorým sa roztrasú nohy po cvičení a už sa boja, že na nich číha smrteľné ochorenie.

A potom sú takí, ktorí prídu až vtedy, keď sa nevedia najesť ani napiť. Myslia si, že tras je prirodzenou súčasťou starnutia, tak načo by chodili k lekárovi.

Dá sa povedať, v ktorých končatinách sa tras najčastejšie začína?

Väčšina trasov sa začína na prstoch a na rukách. Na miestach, ktoré sú najďalej od tela. Často bývajú postihnuté aj dolné končatiny, môže sa triasť aj hlava.

Existujú aj ojedinelé prípady, keď sa trasú iba hlasivky alebo mäkké podnebie. Ide však o raritné prípady.

Kedy sa trasie mäkké podnebie alebo hlasivky?

Ide naozaj o výnimočné prípady.

Tento tras nastáva len pri určitom poškodení mozgu, keď sa prenesie na svaly mäkkého podnebia. V mojej praxi som sa s tým ešte ani raz nestretol.

Hlasivky sa môžu triasť ako súčasť iného ochorenia, alebo môže ísť o izolovaný tras hlasiviek. Vtedy ide o chorobné vypätie svalov, ktoré napínajú hlasivkové väzy. Pacient pri tom, ako chce rozprávať cíti, že sa mu rozochvejú hlasivky a hlas je trasľavý.

Platí, že ak sa mi trasie pravá ruka, bude sa mi triasť aj ľavá?