Po vypití piva sme pre komáre atraktívnejší. Ako sa dá otravný hmyz odpudiť?

Kto viac chutí komárom?

Určite to poznáte: je krásny letný večer, sedíte s priateľmi na terase, popíjate vychladený nápoj a v tom na vás zaútočia komáre. Zvyšok večera sa ošívate, škriabete a zaháňate otravný hmyz.

Napriek tomu, že komáre v našich končinách neprenášajú žiadne smrteľné ochorenie, ich uštipnutie je všelijaké, len nie príjemné.

"Každý z nás má priateľa, ktorý je posiaty štípancami od komárov a aj takého, ktorý nemá ani jeden. Je to preto, že na to, aby komáre našli ľudí, ktorých uštipnú, používajú čuch. A niektorí ľudia im jednoducho voňajú lepšie," píše na portáli The Conversation Maisie Vollans, doktorandka na Oxfordskej univerzite vo Veľkej Británii, ktorá sa venuje ekológii komárov.

V texte zhrnula vedecké štúdie, ktoré sa zaoberali tým, ako veľmi môžu byť zmena stravy, používanie dezodorantov alebo nastriekanie oblečenia repelentom účinné v boji proti komárom.