Máte problém s dosahovaním cieľov? Váš mozog potrebuje pripomienky

Ako ich najlepšie nastaviť v smartfóne?

Text pôvodne vyšiel v denníku Washington Post.

Mnohí z nás si stanovia cieľ, ale niekedy sa nám ho nepodarí dosiahnuť. Existuje však spôsob, ako si šance na jeho splnenie zvýšiť: uložiť si ho do pripomienok.

„Je dosť ťažké uskutočniť svoje ciele. Je veľa dôvodov, prečo sa necháme zviesť z cesty, alebo pre ktoré sa nám nedarí ich naplniť,“ hovorí Sam Gilbert, profesor kognitívnej neurovedy na University College London.

Jedným z bežných, no riešiteľných dôvodov je, že na ne skrátka zabúdame. Psychologické štúdie naznačujú, že 50 až 70 percent našich každodenných zlyhaní pamäte zahŕňa zabudnutie našich zámerov.

Vytváranie pripomienok môže pomôcť zvládnuť tento problém. Výskum vysvetľuje prečo.

Možno aj bez toho, aby sme si to uvedomovali, mnohí z nás používajú psychologickú stratégiu odborne nazývanú znižovanie kognitívnej záťaže, pri ktorej využívame fyzickú činnosť na zmenšenie nárokov na náš mozog.

Keď plány uložíme aj niekam mimo svojej hlavy – napríklad do poznámkového bloku, google kalendára alebo do upozornení v smartfóne – vykonávame špecifický druh znižovania kognitívnej záťaže, ktorá je známa ako odbremenenie od zámerov.

„Začať s tým je pomerne jednoduché a je to už aj dosť rozšírené. Ľudia to robia neustále a zdá sa, že to napokon prospieva výkonu,“ konštatuje Lauren Richmondová, odborná asistentka kognitívnej vedy na Stony Brook University.

Pochopenie výhod – a potenciálnych úskalí – znižovania kognitívnej záťaže v bežnom živote môže zlepšiť schopnosť zapamätať si a uskutočniť naše zámery.

Namiesto „zmenenia systému vo vašej hlave, znižovanie kognitívnej záťaže sa snaží vyjadriť, že „máte kapacitu, máte dobrú a zlú pamäť,“ hovorí Richmondová.

„Snažíme sa zmeniť konečný výsledok“, aby ste si mohli dohodnúť schôdzku alebo kúpiť správny tovar v obchode s potravinami.

Viac si zapamätáme, keď si to zapíšeme

„Najväčším prínosom je, že vieme, že to zlepšuje výkon pamäti. Zvyšuje to pravdepodobnosť, že si zapamätáte splniť akýkoľvek cieľ, ktorý potrebujete dosiahnuť,“ vysvetľuje Hunter Ball, odborný asistent psychológie na Texaskej univerzite v Arlingtone.

V laboratórnych štúdiách mali účastníci lepšie výsledky, keď mohli používať externé upozornenia, ako keď ich nemali k dispozícii.