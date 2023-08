Pracovný stres môžete zvládnuť aj pomocou meditácií. A láskavosťou k sebe samému

Stačia aj dve minúty denne.

Je bežný pracovný deň, no jeho rytmus nie je taký ako zvyčajne. Do práce prichádzate o dve hodiny neskôr, pretože ste boli u zubárky. Tá vám vyčítala, že škrípete zubami, takže onedlho o všetky prídete. To spôsobuje, že vás bolí čeľusť aj krk.

Navyše, posledný mesiac vôbec dobre nespávate. Medzi druhou a štvrtou hodinou sa vždy prebudíte, pretože nedokážete prestať myslieť na prácu. Je to, akoby ste mali v hlave tenisovú loptičku, ktorá udiera do stien vo vašej hlave. Neustále sa odráža, a aj keď sa nachvíľu vzdiali, opäť sa vráti.

Šéf je voči vám čoraz agresívnejší a vy sa nedokážete sústrediť. Okrem toho, v útrobách vašej mysle číha kritik, ktorý sa v poslednom čase tiež ozýva akosi častejšie a hlučnejšie.

Tieto situácie a ich variácie zažívajú mnohí ľudia. Pracovný stres môže byť ešte náročnejší, ak ste absolventom a na svojom prvom pracovisku chcete urobiť naozaj dobrý dojem.

Odborník Padraic J. Dunne, ktorý pôsobí na univerzite RCSI v Dubline, v texte na portáli The Conversation vysvetľuje, ako vám pri zvládnutí stresových situácií môžu pomôcť meditačné techniky.

Upozorňuje, že pozitívne účinky meditačných techník, ktoré budujú súcit, podporil rozsiahly výskum.

Všímavosť znižuje úzkosť aj stres

Slovo mindfulness sa v slovenčine prekladá aj ako všímavosť. Ide o prax v pozorovaní vlastných vnútorných (myšlienky, emócie, spomienky a vnemy) a vonkajších realít (sociálne a fyzické prostredie).